賣聯發科「改買聯電、設備股」！反指標女神曬今日戰績哭了

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆﻿）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」因多次買股神準反向，被封為「股市反指標」，她今（11）日在臉書崩潰發文，直呼人生最痛苦的事情，就是賣掉聯發科後，改買聯電和設備股，「還有2330」。尤其看到設備股大跌，更讓她忍不住哀號。貼文一出，不少股民秒謝她「放過聯發科」，直呼「難怪發哥表現威猛」。

巴逆逆在臉書寫下，「人生最痛苦是賣了聯發科買了聯電跟設備股……還有2330（台積電）」，接著崩潰表示，「尤其是設備股今天給我爆跌。」短短一句話，瞬間讓一票股民笑了，「謝謝妳放過聯發科一馬」、「賀女神賣飛聯發科，造福廣大股民」、「發哥這下逃過一劫了嗎」、「難怪今天發哥如此威猛」、「感謝女神遠離群創」。

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也有人將她手中持股開玩笑稱為壓力來源，「人生最痛苦是手中的股票被8ZZ看中買進」、「媽！我知道為什麼你的聯電一直漲不上去的原因了」、「難怪台積一直跌」、「台積電跌的原因找到了」、「你買的聯電一直哭～他也很難過」。

不少人則勸她乾脆換股，笑喊「這邊建議聯電賣掉，放他一馬」、「賣了就賣了不要再買回來了，我勸你善良」、「拜託放棄設備股，阿不對，拜託放棄買股票」、「放了台積電」、「請繼續買2330」、「你要加碼2330才對」。

後來她還發文表示把聯電賣掉了，「我放棄2303了！還不知道要進什麼…要載版還是記憶體啊啊啊！」貼文引來股民敲碗起鬨，希望巴逆逆發動「反指標」技能，「台積電如何？我上禮拜賣掉，我還想再上車，聯發科就先不要～」、「漲停的都玩看看啊！」「記憶體吧！拜託了！」