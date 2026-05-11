▲新興航運第二季出售兩艘船款項入帳，估將貢獻稅前EPS約1.55元。（圖／新興提供）
記者張佩芬／台北報導
新興航運(2605)100%轉投資子公司Norley Corporation Inc.的海岬型散裝輪「青山輪」出售，交易金額為2020萬美元，折合新台幣約634,785,000元，估計約可貢獻EPS0.55元。加上公司首季出售的1艘超大型油輪(VLCC)即將入帳，將貢獻今年第二季稅前EPS約1.55元，業績可望明顯好轉。
「青山輪」交易相對人為Ally Star Shipping Company ，非公司關係人。新興說明，本次交易係經議價方式辦理，並由子公司董事會決議通過。依Arrow Valuations 出具之估價資料，該船估價金額為美金1900 萬元，與交易金額差異未達重大差異標準。
依目前估算，本次出售預計可認列處分利益約美金1035萬元。若以新台幣兌美元匯率31元估算，折合約新台幣3.21億元，對公司稅前每股盈餘影響數約為新台幣0.55元。付款條件為簽約後三個營業日內支付交易價金15%，並於交船前三個營業日內支付剩餘85%。本交易預計於今年5月下旬至6月底間完成。
出售舊船主要基於船隊汰換及資產配置考量，有助於本集團持續優化船隊結構、提升資產運用效率及強化財務彈性。
新興今日也公告4月合併營收為新台幣4.03億元，月減23.88%，年減5.46%；累計今年前4個月營收為17.71億元，年增29.13%。
4月整體營運表現較上月回落，，要受到船舶塢修及4月份日曆天數減少影響，另也少了出售的VLCC收入。裝船方面，卡薩姆型船與海岬型船隊有季節性需求支撐，整體租金持穩；VLOC本月因本航次之收入遞延認列導致收益較上月減少，但日租金仍維持在穩健的高水位。油輪方面，VLCC船隊持續 中東局勢影響，區域運力供給偏緊，聯營池收益提升，推升整體船隊營收表現。
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