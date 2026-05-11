聶永真98萬Logo喊卡　中油3聲明證「前年3月評選、4月底委任」

▲中油加油站外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

知名設計師聶永真取得中油98萬元企業識別優化標案引發各界熱議，中油董事長方振仁今（11）日上午向外說明此事已暫緩，中油傍晚再發3大聲明解釋當初招標始末，並強調此為因應外在經營環境變化與企業新形象而設，前年3月招標評選後，同年4月底委由專業設計公司評估優化調整，不過去年初就決定暫緩。

針對中油公司企業識別一事，幾點說明如下：

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1. 為因應2050年淨零碳排，中油公司近年來持續推動公司轉型並於2023年訂定新願景「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」，做為公司努力的方向。

為因應外在經營環境的變化及企業新形象，公司於2024年3月上網公告招標並經公開評選後，同年4月底委由專業設計公司來進行評估中油火炬標誌等企業識別的優化調整。

2. 該設計結果於2024年底出爐，後於2025年初經整體評估，考量中油經營領域涵蓋國內產銷儲以及國際探勘與投資合作等業務，火炬等企業識別標誌之調整，尚須經內外部充份溝通及利害關係人的認同，故決定暫緩實施。

3.中油公司作為國營事業，其企業識別不僅是視覺設計，更代表國家能源供應體系與長期累積的社會信賴。相關評估作業係考量整體企業形象，形式或個別設計風格並非考量因素。

▲中油企業識別系統委託聶永真設計又喊卡經過。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）