AI記憶體太猛！韓股衝破7800點創高　小摩看好挑戰1萬點

▲韓股示意照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI記憶體行情持續發燙，不只台股相關族群近期成為盤面焦點，南韓股市也在半導體權值股帶動下狂飆。南韓基準指數KOSPI周一盤中首度衝破7800點大關，刷新歷史紀錄，最高一度來到7898.71點，距離7900點僅一步之遙。外資摩根大通更大幅上修韓股展望，樂觀情境下看好KOSPI挑戰1萬點。

根據《韓國先驅報》、《CNBC》、《彭博社》等多家外電報導，KOSPI周一以7775.31點開出，較前一交易日大漲3.7%，早盤買氣持續湧入，漲幅迅速擴大至逾4%，一舉突破7800點關卡。截至下午2時30分，指數報7896.55點，單日漲幅達5.32%，展現AI記憶體題材對韓股的強勁推升力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩根大通指出，由AI帶動的記憶體景氣動能仍在延續，目前持續布局韓股上行行情仍屬合理，不應過早預判循環結束。該行同步將KOSPI多頭情境目標上調至1萬點，基本情境目標提高至9000點，空頭情境目標則為6000點，並強調韓國仍是其在區域市場中最偏好的投資標的。

記憶體大廠成為本波韓股攻高主角。三星電子盤中大漲7.17%，來到28萬7750韓元；SK海力士更因HBM、高頻寬記憶體需求持續看旺，盤中飆升15.42%，衝上194萬6000韓元，兩檔指標股雙雙改寫盤中新高。SK Square同步上漲8.93%，現代汽車也勁揚4.89%。

市場人士指出，AI伺服器需求帶動HBM、DRAM等記憶體報價與出貨前景轉強，南韓半導體權值股率先反映產業景氣上行，也讓投資人聯想到台股記憶體族群近來同樣受惠漲價題材，形成區域半導體股市的共振行情。

除了摩根大通，其他外資與券商也陸續上修韓股目標。現代汽車證券預估，在年底多頭情境下，KOSPI最高可能挑戰1萬2000點，並將目標點位提高至9750點。此前，NH投資證券與高盛均已將KOSPI目標設在9000點，大信證券預估8800點，花旗則看8500點。

不過，韓股短線漲勢過快也觸發交易所穩定機制。韓國交易所上午9時29分啟動主板買方sidecar機制，暫停程式交易買單5分鐘，這已是KOSPI今年第8度觸發買進限制，距離前一次5月6日啟動僅隔3個交易日；當時KOSPI才剛首度突破7000點。

資金流向方面，散戶成為推升行情主力，單日於主板淨買超2.02兆韓元，機構投資人也買超1.09兆韓元；外資則反向調節，淨賣超3.07兆韓元。韓國股市總市值也首度突破7000兆韓元，約合4.74兆美元，距離4月27日突破6000兆韓元大關僅約2周，凸顯AI記憶體熱潮正快速推升韓股評價。