外資連2砍！今賣超台股109億元　提款台積電1.7萬張列第5大

▲外資今調節台積電1.7萬多張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五（8日）美股四大指數齊收高，今（11）日儘管台積電（2330）熄火，聯發科（2454）、台達電（2308）大型電子權值接棒續攻下，指數依然收紅，外資賣超109.84億，連續兩天賣超，台積電（2330）遭到外資調節1.7萬多張，居第五大賣超個股，記憶體華邦電（2344）、南亞科（2408）分居外資買超第七、八個股，買超張數為1萬7494張、1萬7226張。
今日台股開平走高，指數一度大漲超過400點，最高來到42021點，惟終場台積電尾盤收黑，終場加權指數上漲186.12 點或漲幅0.44%，以41790.06點作，成交金額達1.11 兆元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超109.84億，連二賣合計賣超金額230億元；投信買超121.88億元，為今年第六大買超金額；自營商買超為37.29億元，其中自行買賣部分買超7.89億元，避險方面買超29.39億元，三大法人合計買超49.33億元。
今日外資賣超前十名個股、張數依序為緯創（3231）5萬3743張、力積電 （6770）2萬4576張、中鋼（2002）1萬9747張、京元電子（2449）1萬8253張、台積電（2330）1萬7753張、華通（2313）1萬6500張、中信金 （2891）1萬3304張、永光（1711）1萬2134張、至上（8112）1萬2095張、台玻（1802）9803張。
今日外資買超前十名個股、張數依序為友達（2409）3萬1840張、華航 （2610）3萬605張、康舒（6282）2萬7912張、金寶（2312）2萬5314張、聯電（2303）2萬3942張、長興（1717）1萬8439張、華邦電（2344） 1萬7494張、南亞科（2408）1萬7226張、宏碁（2353）1萬6005張、第一金（2892）1萬4759張。
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