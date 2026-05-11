台積電美國廠「試了就成功」！　大股東國發會曝供應鏈園區選址





▲台積電最大單一股東國發會證實，台積電在美設廠進度超過預期。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台灣半導體供應鏈赴美布局加速，政府正評估複製「台灣模式」，在美國打造台灣產業聚落。身兼台積電法人董事的國發會主委葉俊顯今（11）日透露，目前供應鏈園區選址已有數個地點納入評估，包括亞利桑那州3處，以及德州休士頓等地；台積電則傾向希望由上游材料、設備供應鏈進駐。

葉俊顯日前與經濟部長龔明鑫赴美，出席美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），並前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地、拜會州政府相關單位，隨後赴華府與美方高階官員及重要智庫，就AI高科技自主與經濟安全韌性等議題進行交流。

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葉俊顯今日分享訪美見聞，他表示，此行重要目的之一，是評估台灣企業赴美投資可行性，以及政府後續可以提供哪些協助。針對產業園區選址，訪團在鳳凰城附近共看了3處地點，台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA、電電公會）也是主要成員之一；另有訪團成員赴德州休士頓視察，未來將以亞利桑那州、德州休士頓兩大方向，評估形成產業園區的可行性。

他進一步說明，亞利桑那州3處選址中，第1處位於台積電亞利桑那廠西北邊，但位置稍微偏遠；第2處就在台積電美國廠周邊；第3處則位於南邊的梅薩市（Mesa）。葉俊顯透露，相關規劃「今年會有比較顯著的成果」。

外界關注哪些業者適合進駐園區。葉俊顯指出，台積電傾向希望由上游材料、設備供應鏈進駐，不過若由材料廠赴美設廠，將牽涉化學品相關法規，仍需進一步克服。

葉俊顯也提到，半導體供應鏈進駐海外產業園區，並非單純設廠問題，還涉及水電、道路、居住、教育、醫療等配套。經濟部上週已與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，後續將由電電公會進行整體評估。

至於台積電美國廠進度，葉俊顯轉述台積電說法指出，美國廠進展超乎預期，原本以為量產不會那麼順利，沒想到「試了就成功」，後續展望樂觀。他也表示，亞利桑那廠成功量產並繳出獲利成績，對台積電美國廠而言是「超乎想像」。

不過，赴美設廠仍面臨不少挑戰。葉俊顯指出，台積電分享赴美建廠經驗時提到4大難題，包括水電供應、法規繁複、人員簽證，以及缺工問題。尤其亞利桑那州氣候乾燥、位處沙漠地帶，水資源確實造成壓力；另外，環保與用電規範也較複雜，對企業落地形成挑戰。

葉俊顯表示，台積電在美國建廠期間，處理土地、水、電等問題需要聯絡不同單位，對廠商而言相當困擾。因此，經濟部在亞利桑那州設置的「鳳凰城台灣貿易投資中心」，未來將扮演重要角色，協助台灣企業與當地各級政府對接，解決投資落地過程中的各項問題。

台積電日前宣布，將在亞利桑那州現有廠區附近取得大面積土地，以支持後續擴張計畫。葉俊顯表示，新取得土地與現有廠區非常接近，「幾乎是隔著高速公路而已」，緊鄰第一期區域，未來將為美國布局提供更大彈性。

隨著台積電美國廠量產進度優於預期，台灣半導體供應鏈赴美設立產業聚落也受到關注。葉俊顯強調，政府將持續協助業者釐清水電、法規、簽證與缺工等問題，盼透過「台灣模式」在美落地，讓台灣供應鏈能以更完整的方式站穩美國市場。