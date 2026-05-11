金管會：警示戶有望跌破14萬戶　3家銀行列入黑名單

▲金管會銀行局長童政彰。（圖／記者陳家祥攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（11）日財委會審查金管會預算案，立委關心打詐以及推動專法進度，金管會銀行局長童政彰表示，去（2025）年建立銀行警示戶管考指標後，今年3月警示帳戶已降到14萬2212戶，近期跌破14萬戶大關，被列入觀察名單的銀行維持三家，意味成效開始浮現。

立委顏寬恆質詢指出，警示帳戶從2021年底6.4萬戶，增至2024年底14.8萬戶，到去（2025）年一度衝破15萬戶，金管會強力宣導下，警示戶依然持續增加。

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童政彰表示，金管會在去（2025）年建立警示帳戶管考指標後，警示戶數每月下降約2000～3000戶，到今年3月底降到14萬2212戶，3月後也已跌破14萬戶，反映銀行控管已有改善成效，日前金管會也和高檢署建立平台，透過與檢警調合作，加強異常帳戶監控，盼持續減少警示帳戶數量。

行政院會去年底通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，建立疑似詐欺被害人保護、金融業提供虛擬資產服務的事業，或人員（VASP）跨業照會等機制，藉以完備金融防詐法制架構，金管會5月底公布子法草案，三個月內上路，現階段也已找電支、銀行公會和VASP公會等單位，先透過實務聯繫建立補強機制。