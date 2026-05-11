大車隊4月營收2.77億元、年增9.64%　創歷年4月新高

▲大車隊計程車媒合服務依舊為主要業務成長動能，月增率達15.33%。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)公告4月份合併營收為2.77億元，月增2.96%，年增9.64%，創歷年4月新高；累計1月至4月合併營收為10.9億元，年增6.46%。計程車媒合服務依舊為主要業務成長動能，月增率達15.33%。

受惠於母親節節慶商機與即時配送需求助攻，55688即時快遞4月訂單量較去年同期大幅增長兩倍，顯見市場對快速到貨、即時送達的媒合需求持續升溫。因應即將到來的梅雨季節，平台積極整合多元供應商與運力資源，全面強化雨天配送量能，確保在不穩定氣候下，仍能提供用戶高效且穩定的配送體驗，成為消費大眾與合作商家最可靠的物流後盾。

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市占率及專業駕手數均為國內第一的55688代駕，憑藉全台最高的服務覆蓋率與嚴謹的教育訓練，2026年4月延續第一季氣勢，持續交出亮眼成績單，4月任務數創下歷年同期新高，成長逾20%。

同時持續將服務項目從單純的酒後代駕，延伸至多樣化生活場景，4月起於台中榮民總醫院合作，參與全台首創的「代客泊車就醫」服務，僅需支付100元代駕費，即可省去找車位困擾，服務上線近一個月，每日服務近百位車主，使用頻率持續攀升。

55688台灣大車隊攜手台灣產物保險推出的「安心陪伴服務」，首波啟動雙北地區後獲得保戶正面迴響，本月起正式擴大至六都及新竹地區，透過車隊即時派遣能力，當保戶碰上事故，手機撥打55688即可啟動專人到場及電話陪伴服務，讓守護從乘車延伸至行車安全，成為每個人在關鍵時刻最溫暖的守護力量。

在象徵母親光輝的五月，55688台灣大車隊「女性專車」也迎來七周年，持續招募女性駕駛，目前已有超過2000位在道路上展現溫柔力量，透過細膩服務，精準切中家長與女性乘客的需求，每年指定專車超過1萬2千趟，車隊每輛車均配備GPS即時定位及緊急求助按鈕，保障女性駕駛執業安全。

55688集團表示將持續優化各縣市推動的「好孕專車」服務，讓每一位媽咪與孩子皆能享有最安全的移動空間，讓「一直都在、無處不載」的核心理念溫馨傳遞。