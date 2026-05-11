首波退稅7月底入帳！國稅局曝光適用對象

▲114年度綜合所得稅申報自5月1日開放，截止日為6月1日。（示意圖／吉安鄉公所提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

2026年報稅季已正式展開，114年度綜合所得稅申報自5月1日開放，截止日為6月1日。外界最關注的退稅時程，財政部與國稅局說明，今年退稅仍分為三個批次辦理，符合特定條件的納稅人，最快可在7月31日收到第一波退稅款。

國稅局指出，第一批退稅將於7月31日入帳，適用對象包含在6月1日前完成網路申報的民眾，不論是透過電腦或手機報稅，或使用稅額試算服務並以線上系統或電話語音確認者；此外，在5月11日前，將紙本稅額試算確認書繳交或寄送至戶籍所在地國稅局的案件，也可列入首批退稅。

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第二批退稅預計於10月30日或10月31日辦理，主要涵蓋在6月1日前採用二維條碼或人工方式申報者，以及以書面方式回復稅額試算的納稅人，其中也包括在5月11日前已送交文件，但並非向戶籍所在地國稅局辦理的案件，或在5月12日之後才完成紙本稅額試算回復的情形。

至於第三批退稅，則安排在2027年1月20日發放，適用於逾期申報的案件，或原先申報為需繳稅或不補不退，經國稅局重新核定後確認符合退稅資格的納稅人。

財政部與台北國稅局也提醒，想要更快且安全地拿到退稅款，建議優先選擇網路申報，並在申報時填寫本人、配偶或受扶養親屬的金融機構或郵局帳戶資料，同時勾選直撥退稅。如此一來，退稅款可在核定當日直接匯入指定帳戶，不僅節省等待時間，也能避免掛號支票無人領取、遺失或遭冒領的風險，減少親自往返金融機構兌現的不便。