聯發科連2交易日列注意股　嘉晶、禾伸堂明起處置到5／25





▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

市值高達6.22兆元的台股「新二哥」聯發科（2454）今（11）日在處置期間飆出3985元天價，終場漲勢收斂至6.89%、以每股3880元作收，盤後仍遭證交所列注意股名單，為連續2天列注意股，不過暫未遭到加重處置，反而是矽光子股嘉晶（3016）、被動元件股禾伸堂（3026）明（12）日起處置到5月25日。

新列處置股名單：

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嘉晶（3016）：20分鐘撮合

原因：原處置到5月20日，確定延長到5月25日，最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.51%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.88%

禾伸堂（3026）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達45.89%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達103.50元；且今日之週轉率為18.86%

37檔注意股名單：

除了嘉晶、禾伸堂與聯發科以外，另包括：中化生（1762）、中釉（1809）、川湖（2059）、光寶科（2301）、旺宏（2337）、茂矽（2342）、燿華（2367）、研華（2395）、南亞科（2408）、立隆電（2472）、吉祥全（2491）、蔚華科（3055）、凌航（3135）、創意（3443）、聯鈞（3450）、群創（348/1）、台勝科（3532）、健策（3653）、世芯-KY（3661）、台表科（6278）、統新（6426）、達發（6526）、AES-KY（6781）、邁科（6831）、天二科技（6834）、聯友金屬-創（7610）、鴻勁（7769）、勤誠（8210）、昶昕（8438）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608）、一詮群益58購02（054974）、汎銓國票5A購01（058498）