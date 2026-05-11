國籍航空4月營收出爐　長榮、華航、虎航皆創歷年同期新高

▲華航。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

航空業受惠清明連假、賞櫻旺季、東南亞潑水節與AI貨運需求帶動，國籍航空4月營運全面升溫。長榮航空、中華航空、星宇航空與台灣虎航同步繳出亮眼成績單，多家業者單月營收創下歷史新高或同期新高。

其中，長榮航空4月客運營收達133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%，貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%，合併營收達219.69億元，與去年同期合併營收184.78億元相較，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高，累計今年1月至4月客運營收達536.03億元，累計合併營收達824.85億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，受復活節、清明連假、賞櫻旺季及泰國潑水節等節慶帶動，四月市場需求維持強勁。長程航線方面，歐洲與加拿大線訂位暢旺並帶動高艙等銷售；中東航班供給收縮亦推升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。短程航線方面，東北亞賞櫻、東南亞潑水節需求續熱，載客率維持高檔，港澳及大陸線隨春季旅遊回溫，市場穩定增長。在高載客率及高票價帶動下，4月營收表現亮眼。

另外，四月份貨運市場需求較三月明顯回升，台灣、香港、大陸及越南等亞洲主要市場受AI伺服器、半導體、高科技電子產品及電商貨源帶動需求，整體出貨動能穩定增長。為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，將持續檢視客貨機艙位使用與運能配置，以提升整體營收。

華航集團 4月份合併營業收入則為 208.54 億元，較去年同期增幅 16.49%，再創歷史單月最高紀錄。其中，客運收入 116.48 億元，較去年同期成長 9.58%，為歷年同期最高；貨運收入 73.25 億元，較去年成長27.13%。

客運方面，4月上旬延續日韓賞櫻、東南亞潑水節旅遊熱潮，東京、福岡、首爾等航線持續熱銷外，大洋洲、兩岸等航線載客率亦達 85成以上，表現亮眼；另受中東航班供給收縮影響，帶動歐洲及美洲航線需求提升，挹注整體收益成長。

展望5月，東北亞旅運需求穩定；貨運方面，受中東地緣政治衝突影響，國際油價飆升加重油料成本，本公司調升燃油附加費與整體運價應變，並受惠AI、半導體等相關產品穩定供貨，使 4 月貨運收入除較去年同期增長，更較前一月增加 16%。中東戰事未歇，國際油價持續震盪，本公司將密切關注國際航空貨運市況，持續滾動式檢視燃油附加費與整體運價，彈性調整航班與艙位配置，盡力爭攬高價包艙及包機業務，控管收入及成本，以維持合理獲利。

星宇航空（2646）2026年4月總營收為46.8億元，年增率30%。1~4月累計總營收達184.4億元，較去年同期成長25%。客運方面，4月客運營收37.01億元，年增28%，隨清明連假及春季旅遊需求帶動，整體航線載客動能維持穩健。貨運方面，4月貨運營收為 5.2 億元，月增20%、年增38%。受惠於全球 AI 浪潮及雲端基礎設施需求持續強勁，相關電子產品及高價值貨品出口動能暢旺；整體而言，市場需求維持高位，運價亦保持在相對高檔區間，支撐貨運營收穩定增長。

機隊方面，星宇航空第七架A330-900已於4月中交付抵台，預計5月中將再引進第八架A330-900，持續擴增廣體機隊規模，並將運能投入熱門航線以滿足旅客需求。星宇航空於6月至7月期間積極擴展航網與班次，全面提升運能以迎接暑期旅遊旺季。

台灣虎航2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高，主因受清明連假、賞櫻旺季帶動班次數增加15%，整體平均載客率近9成，較去年同期增加5.4百分點，整體營運表現同步成長。受惠於今年第一季整體出遊熱絡，再加上日韓二地4月開始進入年度追櫻熱潮，市場旅運需求持續強勁。

台灣虎航2026年1至4月累計班次數較去年同期增加15%，累計平均載客率達91%以上的高水準，累計營業收入較去年同期成長21%，創歷史新高。 台灣虎航(6)日召開董事會，通過2026年第一季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利皆刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效。2026年第一季營收55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億，較去(2025)年同期大幅成長41.6%，2026第一季每股稅後盈餘(EPS)為2.91元。