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無人機艇未列入今年國防預算　台船高階表示不影響今年轉虧為盈

▲台船澄清年初投標輕型巡防艦標案內容。（圖／台船提供）

▲今年少了無人艇訂單不影響台船轉虧為盈。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

國防特別條例上周五(8)日在立法院三讀通過，根據國民黨團及民眾黨團共提的版本，對美軍購總預算規模為7800億元，全數購買美國武器，軍方原規劃的無人機與無人艇都未列入今年預算。台船高階表示，少了無人艇不影響公司今年轉虧為盈，今年首季營收47.32億元，較去年同期39.1億元成長21%，稅後純益0.91億元，EPS0.07元。

公司指出，海鯤號潛艦及兩艘後續艦建造按部就班推進，海巡署高緯度遠洋巡護船、關務署巡緝艇、海軍新建浮塢、海洋研究院海洋基礎資料調查船都在建造中，商船部分中航訂造的4艘大海岬今年下半年將交兩艘，萬海訂造的12艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船也已開工，公司按照造船進度收款，今年應可順利轉虧為盈。

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台船昨日董事會通過高雄廠自建浮塢案，擬建造1艘浮塢，預算金額11.17億元，以提升建造船艦產能。

國防預算中的軍購特別預算中，自殺無人艇部分原規劃預算額度高達280億元，1350艘以上，平均每艘造價約2000萬元，造船業在4月間曾透露，國防部首批計畫建造500艘，並已經通知各造船廠報價，預計今年底前簽約訂造，明年開始陸續完工交艇，但因預算未獲通過，只能等待明年。

對此有法人出報告指出，今年通過的7800億元國防預算全部購買美國武器，無人機、無人艇，等國防自主題材等同破滅，失去題材加持，相關軍工股過高的P/E估計將持續下修。

關鍵字： 無人機艇未列入國防預算台船不影響轉虧為盈

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