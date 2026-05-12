輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股「不只聯電」一次看

▲英特爾（Intel）執行長陳立武授予輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳學位。（圖／翻攝X／@LipBuTan1，下同）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國時間10日在卡內基美隆大學獲頒榮譽科技博士學位，令人驚喜的是，親自授予學位的正是英特爾（Intel）執行長陳立武。陳立武更在現場公開透露，兩大巨頭正合作開發「令人興奮的新產品」，讓台股「英特爾概念股」備受關注。

市場分析，輝達跟英特爾可能在AI伺服器、先進封裝及高速互連領域的合作從策略走向深層布局。供應鏈消息指出，雙方未來可能共同開發資料中心用系統單晶片，甚至不排除將輝達下一代Rubin GPU整合至英特爾Titan Lake平台，最快有望於2028年問世。

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▲英特爾（Intel）執行長陳立武（右一）授予輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳學位（中）。

先進封裝產能荒促成強強聯手

市場傳出輝達正評估由英特爾晶圓代工服務（IFS）生產部分GPU，並導入其EMIB與Foveros先進封裝技術。消息傳出也讓台股相關英特爾概念股再度成為焦點。

根據《工商時報》報導，聯電（2303）集團作為長期盟友受惠最深，而伺服器ODM大廠如廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356），身為兩大巨頭的重要夥伴，若AI CPU與加速器布局強化，第一波受惠族群地位將更加穩固。

設備廠與載板供應鏈後勢看漲

另外，英特爾近年積極推動玻璃基板等新架構，帶動高階封裝與載板需求。包括日月光投控（3711）、欣興（3037）及京元電（2449）等指標廠商，皆被視為具備接單機會；而原本就在供應鏈名單內的設備廠鈦昇（8027），後續動能同樣受到市場高度關注。