00403A今掛牌！專家提醒緊盯1數據再進場　留意「逃命警訊」

▲主動式ETF「00403A」今掛牌上市。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

被市場稱為「升級版0050」的ETF主動統一升級50（00403A）今（12日）正式掛牌，以每股10元發行價上市，由於募集期間吸引高達近800億元資金，也讓市場高度關注掛牌首日表現與進場時機。

00403A在募集期間便掀起投資熱潮，日前公布前十大持股名單後，更吸引大批投資人關注，龐大流量甚至一度造成統一投信官網出現壅塞情況。

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從持股內容來看，00403A由台積電領軍，主要布局半導體與電子族群，前十大成分股還包括台光電、台達電、奇鋐、聯電、智邦、群聯、貿聯-KY與聯發科等大型科技股，整體半導體與電子零組件比重接近9成，投資屬性偏向高成長與高集中度。

隨著新ETF掛牌，不少投資人關注是否適合在首日進場。對此，投資觀察家「艦長下班不看海」在社群平台提醒，熱門ETF剛上市時容易出現溢價過高情況，投資人應特別留意折溢價變化，避免追高承擔風險。

他指出，ETF所謂的溢價，代表市場成交價格高於實際淨值，若投資人在高溢價時買進，等於以高於真實價值的價格進場。他建議，一般ETF合理折溢價區間應維持在正負0.5％內，若盤中溢價超過0.5％，代表市場情緒過熱，追價風險提高。

此外，他也提醒，「10％則是逃命警訊！」若掛牌首日出現10％至20％的異常高溢價，投資人反而應考慮先行獲利出場。由於台股單日漲跌幅限制為10％，ETF淨值不可能在短時間內快速補足價差，待溢價收斂後再重新布局，風險相對較低。

針對掛牌初期操作，他也提出三項觀察重點，包括開盤前先查看官方預估淨值、透過券商APP或投信官網確認即時折溢價，以及給予法人造市與申贖機制1至2天穩定時間，避免受到市場情緒干擾。

他認為，主動式ETF的優勢在於基金經理人可依市場狀況靈活調整持股，但若投資人在掛牌首日就買在溢價2%-3%的位置，等於還沒開始賺錢就先虧掉了一整年的配息。他提醒：「看好長線績效，但不要買貴。」 開盤後，緊盯折溢價數據再出手。

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