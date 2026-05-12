台股飆新高！漲367點至42157　台積電漲15元至2250

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（12日）以41880.66點開出，指數上漲90.6點，漲幅0.22％。隨後進一步走揚至367.59點至42157.65點，再刷新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2235元，隨後漲15元至2250元；鴻海（2317）上漲2元至254元；聯發科（2454）下跌45元至3835元；廣達（2382）上漲3元來到346.5元；長榮（2603）上漲2元至216元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲95.31點或0.19％，收在49704.47點；標準普爾500指數上漲13.91點或0.19％，收7412.84點；那斯達克指數上漲27.05點或0.1％，收在26274.13點；費城半導體指數上漲305.54點或2.59％，收12081.04點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49704.47 ▲95.31 ▲0.19% S&P500 7412.84 ▲13.91 ▲0.19% NASDAQ 26274.13 ▲27.05 ▲0.1% 費城半導體指數 12081.04 ▲305.54 ▲2.59%

資料來源：證交所