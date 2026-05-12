黃仁勳未列川普訪中名單　輝達爭取中國AI晶片市場添變數

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據《彭博》報導，美國總統川普本週將訪問中國，隨行企業領袖名單中，包括蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等多位科技巨頭，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳並未受邀同行，引發市場關注。

知情人士指出，此次加入訪中商業代表團的企業，多數在中國市場已有深厚布局，且所屬產業被視為此次行程商業議題的重要一環。不過，作為全球AI晶片龍頭、同時也是全球市值最高企業之一的輝達，其執行長黃仁勳卻未出現在名單中。

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外界認為，黃仁勳缺席，可能對輝達積極爭取中國AI晶片市場形成不利影響。黃仁勳先前曾多次公開表示，中國市場對輝達而言是高達500億美元的重要機會。

事實上，黃仁勳與川普近期互動頻繁。就在上週四，黃仁勳接受《CNBC》訪問時才表示，若獲邀隨行訪中，「將會是一項榮幸」，並稱很樂意代表美國與川普一同前往中國。

報導指出，川普此行預計將與中國國家主席習近平會面，市場也高度關注美中科技與半導體議題是否成為雙方談判重點之一。

對於黃仁勳未受邀一事，輝達拒絕評論，白宮則未回應相關詢問。