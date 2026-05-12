川普未邀黃仁勳訪中　外媒：釋出美方收緊AI晶片對中訊號

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《彭博》報導指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳未列入美國總統川普此次訪中企業代表團名單，背後原因可能與美中AI晶片出口管制角力升溫有關，也被視為美國對中國AI晶片政策仍維持高度警戒的訊號。

報導指出，輝達去年12月曾取得重大遊說成果，川普政府當時同意開放輝達H200 AI晶片銷往中國，被視為美國對中國半導體限制政策的重要鬆綁。輝達同月也成功阻止一項原本將納入美國國防法案的晶片出口限制條文。

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黃仁勳今年3月曾表示，輝達已開始擴大H200產能，並透露公司已獲美國商務部核准，可向中國「多家客戶」銷售H200晶片。不過，輝達並未公開客戶名單。根據規劃，美國政府將對每顆銷往中國的H200晶片收取25%費用。

然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上月在國會聽證時指出，儘管部分H200已取得出口許可，但目前實際上尚未有產品出貨，原因是中國政府尚未批准當地科技企業採購相關晶片。

報導提到，黃仁勳對於美方限制更高階AI晶片出口中國並未反對，包括輝達最新Blackwell平台與預計今年推出的Vera Rubin架構，都仍維持出口限制。

美中科技出口管制長期是雙邊貿易談判焦點之一。去年雙方一度因中國限制稀土出口、美國限制高階科技出口而關係緊張。不過，川普與中國國家主席習近平去年10月會面後，雙方達成暫時性協議，美國同意暫停部分科技限制一年，以換取中國恢復部分稀土供應。

市場預期，相關科技出口議題將成為川普此次訪中的重要談判內容。

此外，美國國會近期也持續推動更嚴格的AI出口管制。眾議院上月推進多項跨黨派法案，其中包括《AI Overwatch Act》，該法案將限制政府允許輝達向中國出售Blackwell晶片，並賦予國會審查H200出口許可的權力。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員Ryan Fedasiuk表示，黃仁勳未被列入官方代表團名單，某種程度上是在向北京釋放訊號，代表中國AI實驗室未來難以取得輝達最先進的AI晶片。

他指出，「川普政府很清楚，運算能力是美中AI競賽的核心，美國晶片企業與中國政府之間，目前其實沒有太多可談的空間。」