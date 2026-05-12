揭00403A選股邏輯！他曝「跟另1檔ETF差異不大」　2個月賺53%

▲陳重銘分享投資經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「不敗教主」陳重銘近日發文分享近期投資戰績，透露自己買進了100張00991A（主動復華未來50），短短兩個月就獲利53%，驚人的漲幅讓他懊悔直呼「幹嘛不是買1000張」。同時，他也針對今天上市的另一檔主動型ETF 00403A 進行選股邏輯分析，點出兩者的差異。

2個月賺53%！

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，自己持有的100張00991A在兩個月內狂賺了53%。面對如此亮眼的成績，他卻感嘆要去「跪鍵盤」，懊悔自己當初為何沒有直接砸錢買下1000張。他坦言，雖然最近幾年自己的資本已經大幅成長，但可惜投資心態並沒有跟著放大，每次還是只敢買100張，讓他忍不住自嘲，「膽小愛錢又怕死，真的失敗。」

剖析00403A選股邏輯

針對今天掛牌上市的00403A，陳重銘則表示，因為從選股邏輯來看，它與00991A非常相似，因此自己並沒有去參與認購。他分析，00403A的核心配置是「50+150」，鎖定台股市值前50大企業，並延伸至第51至200大中大型股；而00991A則是「50+100」的概念，鎖定前50大及第51至150大的潛力黑馬股。陳重銘總結，兩者最大的差別在於00991A的佈局相對集中，而00403A則更為廣泛，投資人可以依照個人喜好來選擇。

規模791億元的台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）今（12）日掛牌，上線不到17分鐘湧入135萬張成交量，寫下新紀錄。