6檔主動式ETF齊刷天價　00981A攻破30元大關

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（11）日美股四大指數再度收紅，今（12）日記憶體、載板族群接棒，早盤指數再闖4萬2千點，創下42157點新高，而成交量萬張以上、股價創新高主動式台股ETF，有主動統一台股增長主動式ETF（00981A）、主動野村臺灣高息（00999A）、主動群益台灣強棒主動式ETF（00992A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動國泰動能高息（00400A）等六檔。

近一年來台股多頭氣盛，從美國宣布對等關稅17306點低點，奔向4萬2千點，而台股投資熱度直線上升，而主動式ETF問市，滿足沒時間研究產業選股投資需求，而00981A上市一年多，今日股創下30.43元新高，締造累積報酬高達二倍，讓主動式台股ETF成了投資新寵。

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台股AI投資狂潮成為主動式ETF催化劑，至4月底已增至28檔，總規模突破5000億元，投資人追逐熱門投資標的有00981A、00992、A00982A等，除了00981A股價創新高，今日00992A股價來到19.07元新高，到十一點左右成交量超過七萬張，而00982A股價也上攻到23.48元新高，成交量超過四萬張。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。投資產業來看，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。

