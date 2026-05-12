韓股大怒神！ 獨吃「韓記憶體紅利」00735重回百元價　創高後轉跌

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓綜合指數今（12）日早盤開高再創新高，離8000點僅一步之遙，惟關情怯，賣壓湧現，一度大跌逾500點，重摔5%，三星電子、SK海力士股價跳水，牽動台股ETF中、唯一吃下韓股記憶體飆漲紅利的國泰臺韓科技（00735）股價創102.2元新高後也跟著翻黑。

韓股在周一（11日）飆漲創新高後，今日再接再厲，指數開高，直接衝7999.67點，眼見8000點在即，但在飆高後，賣單湧入，指數直接摜殺，一度重挫577點，回測7421點；至台灣時間早上10點45分前後，指數在7710點、下挫百餘點震盪漩走。

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三星電子與SK海力士股價再創高後，賣單湧入，股價拉回，盤中一度回測27萬韓元，跌幅達5.4%，所幸低接買盤進場，跌勢收斂，SK海力士盤中亦跌逾3.99%，回測180.4萬韓元。

至於台股00735是台股中唯一聚焦「臺韓資訊科技指數」的ETF，重倉韓國兩大記憶體巨頭的三星電子與SK海力士，這兩檔個股也是今年帶領韓股一路飆高重要功臣。

00735今日早盤也重回百元價，一度攻高至102.2元，伴隨韓股翻黑，股價也跟著走跌，至上午11時在100.05元左右，下跌0.65%或0.65元。