0050定期定額首破百萬戶　今年新增29.9萬人同刷新高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股叩關4萬2千點，據證交所統計，台股市值式ETF龍頭元大台灣50(00504月定期定額戶數突破百萬，再創市場新猷，據彭博資料，近年在資金青睞重點權值股下，台灣50指數在短、中、長期含息報酬率均領先加權股價指數，至4月底近一年領先約19個百分點，近3年領先約60個百分點，近10年更放大至超過160個百分點。

據證交所、投信投顧公會資料4月，0050定期定額戶數達100.8萬，統計今年以來增加29.9萬人，為開放定期定額以來增加人數最多的紀錄；若以3月每人單月平均扣款1.03萬元估算，每月透過0050穩定投資台股的資金超過百億；同時，0050在（2025）年累積3359億淨申購，今年以來至4月底則獲2281億淨申購，反映投資人資金轉為透過0050集中投資，長期追求資產成長。

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近期台灣資本市場迎來結構性變革，金管會宣布放寬國內股票型基金及主動式 ETF 投資單一個股比例上限至 25%，未來將引導資金更傾向配置權值股，實質有利台灣50指數等市值型指數投資，且隨著資金流入重點權值股的管道與增量擴大，台灣50指數將進一步強化其市值型指數投資首選的標竿地位。



元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢，並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

