台積電站上AI焦點！　大摩曝避險基金搶進台日韓股刷10年新高

▲大摩認為，台積電在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，吸引避險資金湧入台股。圖中為台積電董事長魏哲家。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

台積電（2330）再度站上全球AI資金焦點。美系外資摩根士丹利（大摩）最新客戶報告指出，全球避險基金上週大舉買進台灣、日本與南韓股票，以名目金額計算，買盤規模創下逾10年新高，資金主要鎖定半導體與硬體類股，顯示國際資金正持續押注亞洲AI供應鏈。

根據《路透社》報導，摩根士丹利主經紀商團隊在上週五發送給客戶的報告中指出，多數股票買盤「發生在美國以外」，亞太地區更是推升整體交易活動的主力。這份報告於週二由路透社取得。

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摩根士丹利表示，截至5月7日當週，流入南韓、日本與台灣股市的避險基金買盤，來自所有地區、各類策略的客戶，使該週成為逾10年來名目買盤最重的一週。不過，報告並未揭露具體金額。

市場人士指出，名目買盤指的是總買入量。這波資金湧入亞洲，與全球投資人積極尋找人工智慧受惠標的有關，其中台灣、南韓與日本在半導體、硬體與關鍵零組件供應鏈中占有重要地位，因此成為避險基金布局重點。

原文也點名，亞洲市值最高的三家公司全是晶片大廠，包括台積電、三星電子與SK海力士。三家公司近期財報表現亮眼，也讓外界更加關注其在全球AI供應鏈中的關鍵角色。

紐約避險基金Tekne Capital合夥人Hussein Sacoor表示，目前國際科技循環仍處於早期階段，亞洲股票仍有持股不足、估值偏低的現象，且在全球科技供應鏈中的地位愈來愈核心。

他進一步指出，若以成本與物料清單來看，約90%的科技供應鏈位於亞洲，但多數資本仍集中在美國市場，代表亞洲科技股仍有重新評價的空間。

隨著國際資金回流亞洲，南韓、台灣與日本主要股市指數上週同步改寫高點。摩根士丹利指出，上週買單主要集中在半導體與硬體類股，反映避險基金對AI相關供應鏈的押注持續升溫。

報告也顯示，避險基金對日本、南韓與台灣的淨曝險，已升至摩根士丹利主經紀商團隊自2010年開始追蹤以來最高水準，目前約占全球部位的19%。

另外，高盛另一份報告指出，在3月亞洲股市經歷一波急跌後，4月避險基金流入亞洲股票的買盤，創下10年來最大單月規模，顯示國際資金對亞洲市場的布局正在加速。