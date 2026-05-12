00403A爆紅背後有隱憂！溢價逾5%　現在追恐先吃虧

▲00403A掛牌首日就掀起市場追價潮。

圖文／鏡週刊

主動式ETF人氣全面引爆！統一投信旗下「主動統一升級50」00403A，今（12）掛牌首日就掀起市場瘋狂追價潮，開盤1小時成交量即突破240萬張，盤中價格最高來到10.96元。在熱烈買盤背後，ETF溢價幅度也同步飆高，一度突破5%。收盤上漲0.6元或5.88%，每股以10.8元作收，而00403A即時淨值為每股10.23元，溢價率5.57%。

統一投信推出的「主動統一升級50」00403A，挾帶募集期間超過800億元資金氣勢，今日正式掛牌上市後，立刻成為盤面最熱門焦點。不只成交量驚人，市場追價力道也超乎預期，開盤後1小時，成交量便衝破240萬張，盤中漲幅逾5%，成為今天台股最受矚目的ETF產品。

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由於大量投資人瘋狂湧入，也讓統一投信官網一度因查詢流量過大而當機，許多投資人無法即時查詢ETF預估淨值與折溢價資訊，直到10點過後才恢復正常。

相較市場一片熱烈追價氣氛，投資人此時最需要的不是FOMO（錯失恐懼），而是冷靜看待ETF的「折溢價」問題。00403A盤中溢價幅度一度超過5%，即便後續開始收斂，仍維持約3至4%左右，代表市場成交價格，已明顯高於ETF實際持有資產價值。

換句話說，投資人現在買進的，不只是ETF本身，而是「加價後的ETF」。投資人看到ETF掛牌首日爆量、價格大漲，就誤以為「越漲越安全」，但其實ETF最怕的，就是市場情緒過熱造成溢價失控。

因為ETF真正價值，來自其持有股票的淨值，而不是市場短線炒作價格。一旦後續市場熱度降溫，溢價開始收斂，即使ETF持股沒跌，投資人帳面仍可能出現虧損。

回顧過去新上市ETF掛牌，也曾多次出現投資人「搶到最後變套牢」情況，因此ETF投資最重要的，就是不要買貴。尤其00403A此次話題性十足，加上「主動式ETF」、「AI概念」、「升級版市值型ETF」等題材全面到位，更容易吸引大量短線資金追逐。建議投資人先觀察幾天，等成交量、折溢價與市場情緒逐漸回穩後，再評估是否布局，反而有機會用合理價格，參與台股AI長線成長趨勢。



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