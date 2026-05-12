光通訊巨頭Lumentum帶頭衝！台股8檔矽光子漲停　大立光亮燈

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

光通訊元件大廠Lumentum Holdings因納入納斯達克100指數，股價在美股周一（ 11日）破千美元且大漲逾16%，帶動台股今（12日）矽光子CPO（共同封裝光學）概念股噴出，大立光（3008）、IET-KY（4971）、聯釣（3450）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、上詮（3363）、光環（3234）、辛耘（3583） 8檔攻漲停。

美股光通訊產業利多頻頻，此前輝達（NVIDIA）攜手康寧宣布合作，共同強化AI光通訊布局，此外納斯達克全球指數公司於當地時間8日晚間宣布，光通訊巨頭Lumentum Holdings 將於5月18日開盤前取代房地產分析公司CoStar集團加入納斯達克100指數（NASDAQ-100）。

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根據《ＭarketＷatch》報導，Lumentum 今年的股票表現位居標普500指數第6位，而即將成為納斯達克 100 指數的最新成員，這進一步表明這家光學技術製造商正在迅速崛起。AI超級大牛股Lumentum 在今年（2026年）至今瘋漲185%；而去年（2025年）全年則狂飆345%。

受惠Lumentum股價走高，台股相關光通訊飆風再起，矽光子族群受惠紛紛大漲，其中市場傳出大立光已在台中新廠緊急調撥產線開發高耐熱非球面鏡片，針對CPO佈局，大立光董事長林恩平日前法說會上指出，FAU準備送樣，今在法人進場擁簇下，股價盤中攻上漲停鎖住。



