航港局首次核發IGF進階訓練證書　助我航商LNG雙料船綠色轉型

▲航港局首次核發IGF章程進階訓練證書。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為因應國際減碳趨勢及國籍航商雙燃料船船員培育需求，交通部航港局表示，經該局積極與船員訓練機構及航商努力下，我國已完成首次「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」進階訓練證書核發，象徵我國雙燃料船船員培訓制度再向前邁進，並為航商綠色轉型提供重要支援。

航港局指出，陽明海運因應旗下LNG雙燃料船營運需求，自114年4月起派遣所屬船員赴國立台灣海洋大學接受IGF Code進階訓練，完成2次模擬機加注訓練，並取得「海上1次加注經驗」及「雙燃料船1個月海勤資歷」等二項發證條件證明文件，經審查符合規範後，近日核發我國首件IGF Code進階訓練證書，意味著我國IGF進階訓練發證制度正式啟動。在此，航港局相當感謝陽明海運肩負著公司責任，迅速完成首批國籍船員IGF進階訓練取證資格。

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航港局表示，IGF Code進階訓練內容涵蓋低閃點燃料特性、燃料系統操作、風險辨識、緊急應變及實作演練等專業課程，是船員投入雙燃料船服務的重要能力。本次首度核發，除有助補足航商專業人力需求外，也展現航港局積極協助產業因應能源轉型與國際規範之成果。

航港局進一步說明，除完成國內IGF Code進階訓練證書核發外，陽明海運亦透過國立台灣海洋大學成功取得比利時核發之IGF進階訓練證書，顯示我培訓品質逐步獲得國際認可。未來航港局將持續協助精進訓練量能、完善發證制度，強化我國船員國際競爭力，加速推動我國航運產業綠色轉型。

航港局呼籲，已訂購雙燃料船航商及有意願參加IGF Code基本及進階訓練課程的船員可儘早完成訓練，相關開課訊息請向國立臺灣海洋大學(02-2462-2192 分機3033或3050)及國立高雄科技大學(07-8100888 分機 25913、25910、25914)洽詢。