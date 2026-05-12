台股4萬2得而復失！收漲108.26點　台積電漲20元至2255

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲108.26點，以41898.32點作收，漲幅0.26％，成交量13789.84億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲90.6點開出，指數開高走高，盤中最高達42253.42點，最低41471.57點，終場收在41898.32點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2255元，漲幅0.89％；鴻海（2317）下跌2元至250元；聯發科（2454）下跌180元至3700元；廣達（2382）下跌3.5元來到340元；長榮（2603）維持平盤至214元。

今天漲幅前5名個股為志聖（2467）上漲59元，漲幅10％；國精化（4722）上漲23.5元，漲幅10％；蔚華科（3055）上漲10元，漲幅10％；聯電（2303）上漲9.5元，漲幅10％；麗正（2302）上漲2.15元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為美時（1795）下跌23元，跌幅9.87％；天二科技（6834）下跌4.45元，跌幅9.3％；鼎固-KY（2923）下跌2.3元，跌幅8.26％；中化生（1762）下跌3.05元，跌幅8.12％；富世達（6805）下跌145元，跌幅7.27％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 志聖（2467） 649.0 ▲59.0 ▲10.0％ 國精化（4722） 258.5 ▲23.5 ▲10.0％ 蔚華科（3055） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 聯電（2303） 104.5 ▲9.5 ▲10.0％ 麗正（2302） 23.65 ▲2.15 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 美時（1795） 210.0 ▼23.0 ▼9.87％ 天二科技（6834） 43.4 ▼4.45 ▼9.3％ 鼎固-KY（2923） 25.55 ▼2.3 ▼8.26％ 中化生（1762） 34.5 ▼3.05 ▼8.12％ 富世達（6805） 1850.0 ▼145.0 ▼7.27％

資料來源：證交所