台股4萬2得而復失！收漲108.26點　台積電漲20元至2255

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲108.26點，以41898.32點作收，漲幅0.26％，成交量13789.84億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲90.6點開出，指數開高走高，盤中最高達42253.42點，最低41471.57點，終場收在41898.32點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2255元，漲幅0.89％；鴻海（2317）下跌2元至250元；聯發科（2454）下跌180元至3700元；廣達（2382）下跌3.5元來到340元；長榮（2603）維持平盤至214元。
今天漲幅前5名個股為志聖（2467）上漲59元，漲幅10％；國精化（4722）上漲23.5元，漲幅10％；蔚華科（3055）上漲10元，漲幅10％；聯電（2303）上漲9.5元，漲幅10％；麗正（2302）上漲2.15元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為美時（1795）下跌23元，跌幅9.87％；天二科技（6834）下跌4.45元，跌幅9.3％；鼎固-KY（2923）下跌2.3元，跌幅8.26％；中化生（1762）下跌3.05元，跌幅8.12％；富世達（6805）下跌145元，跌幅7.27％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|志聖（2467）
|649.0
|▲59.0
|▲10.0％
|國精化（4722）
|258.5
|▲23.5
|▲10.0％
|蔚華科（3055）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|聯電（2303）
|104.5
|▲9.5
|▲10.0％
|麗正（2302）
|23.65
|▲2.15
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|美時（1795）
|210.0
|▼23.0
|▼9.87％
|天二科技（6834）
|43.4
|▼4.45
|▼9.3％
|鼎固-KY（2923）
|25.55
|▼2.3
|▼8.26％
|中化生（1762）
|34.5
|▼3.05
|▼8.12％
|富世達（6805）
|1850.0
|▼145.0
|▼7.27％
資料來源：證交所
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