驗船中心：本次MSC 111會議　預計定稿海上自主水面船舶章程

▲海上自主水面船舶示意圖。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)將於本月13日至5月22日召開海事安全委員會第111屆會議(MSC 111)。本次會議將聚焦海上自主水面船舶(MASS)發展及多項船舶安全與新興技術議題。驗船中心(CR)預先整理本次會議重點，供業界參考。

驗船中心指出，因應船舶自動化與遠端操作技術快速發展，近年來IMO積極研議海上自主水面船舶(MASS)的監管議題本次MSC 111會議將接續討論MASS運作時，船上船員與在遠端操作中心當值的遠端操作員的相關議題，包含遠端操作員資格、船上最低人員配額、指揮權移交流程等，並預計定稿採納非強制性「海上自主水面船舶章程(MASS Code)」。

後續IMO將啟動「經驗建立階段(EBP)」，透過實際營運及測試所蒐集的數據，持續完善相關規定，為預計於121年生效的「強制性MASS Code」奠定基礎。

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▲海上自主水面船舶章程(MASS Code)後續發展時程規劃。（圖／CR提供）

因應溫室氣體減排議題，IMO正持續發展船用替代燃料及新技術的安全規範，以確保航運溫室氣體減排與航行安全並行，本次預計批准「使用氨貨物作為燃料的臨時準則」及「使用氫燃料船舶安全臨時準則」。此外，本次會議也預計採納「國際散裝船及油輪加強檢驗方案章程(ESP Code)」修正案(預計117年1月1日生效)，納入使用遠端檢驗技術(例如無人機)進行檢驗的程序與要求。

為協助我國航運業界即時掌握最新資訊，CR預計於會議閉幕翌日(5月23日)發布「MSC 111會議結論快報」，提供我國航運各界船舶安全與新興科技發展的最新動態，作為後續船隊設計規劃及發展布局之參考。歡迎產業界至CR官網訂閱或加入官方LINE帳號 (ID:@crclass)。