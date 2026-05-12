記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

▲左起第一金暨第一銀董事長邱月琴、群聯電子董事長潘健成、北富銀總經理郭倍廷。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體飆股群聯電子（8299）今（12）日完成首宗聯貸案，資金高達120億元，在台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦下獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

銀行團透露，群聯電子本案資金將主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。

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受此趨勢影響，北富銀及第一銀行特別為群聯量身打造預付貨款融資機制，協助其進行戰略性佈局，以更充裕的資源用於強化中期資金流動性，提升營運資金調度彈性與因應未來三年購料需求，確保在供應鏈緊繃的環境下仍能掌握充足物料供給，為後續營運擴張奠定穩健基礎。

群聯身為國內快閃記憶體控制晶片及存儲方案大廠，近年轉型成效顯著，精準捕捉到AI應用擴展帶來的資料中心儲存需求，提出 aiDAPTIV 解決方案降低 AI 部署成本，目前非消費型應用營收貢獻度已超過70％，涵蓋伺服器、車載系統及生成式AI等高附加價值市場，2025年營收達新台幣727億元，年增率23%；2026年累計至3月，營收已達新台幣410億元，年增率196%，展現強勁的增長動能。

除了在技術上力求精進，群聯也十分重視ESG，致力推動節能專案、汰換老舊設備、購買可再生能源，並導入組織碳盤查及產品碳足跡管理平台，落實永續管理。為鼓勵企業在進行營運與投資決策時，將環境保護等永續因素一併納入評估，北富銀特別於本次聯貸案中加入永續架構，與減少溫室氣體、降低用水量等指標成效進行連結，期盼在支持群聯本業發展的同時，亦能協助其深化永續作為，共同邁向淨零轉型的長期目標。

