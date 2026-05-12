龍巖「抄底英特爾」賺2億！低調神持股曝光　他讚：台版波克夏

▲龍巖。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

殯葬龍頭龍巖（5530）昨日發布公告，處分Intel（英特爾）股票共8萬7500股，平均售價118.89美元，單筆處分利益高達2億元台幣。投資網紅葉育碩發文驚嘆，這2億元恐怕只是龍巖投資版圖中的「小菜」，其持股涵蓋台積電、微軟、Alphabet等科技巨頭，且報酬率皆翻倍成長，直言龍巖早已把自己活成「台灣版波克夏」。

左手賣塔位、右手囤AI！龍巖「持股清單」曝光

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葉育碩分析指出，近年來，龍巖淨值從28元一路飆升至接近70元，其精準的選股眼光讓外界驚豔。拆解其主要持股，龍巖持有台積電（2330）約800張，成本僅約680元，若以現價計算，未實現獲利高達12.44億元，報酬率突破228%。

此外，龍巖更重倉配置美股，包含Alphabet報酬率545%、微軟135%、波克夏171%，連Visa與Amazon都在獲利清單內。

最狂「斜槓」公司 本業成了副業？

葉育碩笑稱，過去大眾認為，龍巖只是景氣防禦股，沒想到它左手賣塔位，右手囤AI，「別人在研究現在要追什麼，

龍巖是在想什麼時候要賣掉；最誇張的是，這家公司本業還只是副業的感覺，當大盤從17000漲到40000，很多人還在空手等崩盤，龍巖已經默默把自己活成台灣版波克夏。」

淨值「變厚」不入EPS！內行揭 FVOCI 財報玄機

儘管獲利驚人，但他也提醒道，龍巖的金融資產處分通常歸類於 FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）。這意味著已實現利益不會直接灌進「本期損益（EPS）」，而是從股東權益項下的「其他權益」轉入「保留盈餘」。

換言之，雖然賺了錢會讓公司淨值變厚、每股價值提升，但在財報的損益表上可能感受不強。

對此，網友們也紛紛回應，「這檔完全不配息是最大硬傷，公司賺再多EPS，但是沒配半毛錢根本沒用」、「本業真的好才能走得遠，或許這也是公司厲害的地方，專業運用公司資金賺業外獲利」、「龍巖ETF低點買進」、「蓋這麼多塔位，每天都有人托夢報牌怎麼輸」、「撿骨兼撿股」。

．葉育碩授權引用。

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