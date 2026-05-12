AI帶動記憶體如「文景之治」　盧超群：DRAM每月漲、缺貨恐到明年

▲鈺創董事長盧超群。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體市況持續升溫，鈺創（5351）董事長盧超群今（12）日表示，AI帶動全球記憶體產業進入結構性成長，高頻寬記憶體（HBM）需求快速爆發，推升DRAM與Flash市場規模大幅擴張。他指出，目前DRAM價格每月仍維持10%至20%漲幅，DDR4、DDR5缺貨情況至少延續至明年中，並形容現階段記憶體產業榮景如同漢朝「文景之治」，就看接下來誰能成為漢武帝。

盧超群表示，全球半導體產值去年約8800億美元，今年有機會進一步攀升至1.3兆至1.4兆美元，其中記憶體占比接近一半。原先市場今年初預估全球DRAM產值約4000億美元，但至4月底已上修至5600億美元，若再加計Flash等產品，整體Memory市場規模將達7000億至8000億美元。

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他指出，AI伺服器需求快速成長，正帶動HBM成為市場主流。未來HBM在AI記憶體中的產值占比，將從目前約10%，提升至接近50%，成為推升DRAM價格與產值的重要動能。

針對近期DRAM價格持續上漲，盧超群認為，這並非短期炒作，而是供需結構出現改變。他指出，隨著HBM導入4奈米、5奈米等先進邏輯製程，DRAM產品複雜度與成本同步提升，DRAM與邏輯晶片的界線也逐漸模糊，因此目前價格已回到「合理且公平」的區間。

他表示，目前DRAM現貨與合約價都持續上漲，漲幅約每月10%至20%，雖然第三季底後漲勢可能逐步趨緩，但在AI新需求持續加入下，整體價格仍將維持高檔。

對於市場缺貨情況，盧超群分析，這波並非傳統景氣循環，而是結構性缺貨。由於三星、SK海力士、美光等國際大廠將更多產能轉向HBM與高階DDR5，傳統DDR4及部分DDR5供給受到排擠，加上筆電、手機等終端產品更換記憶體架構需時，預估缺貨情況最快也要到明年中後才有機會緩解。

盧超群認為，這也將成為台灣記憶體產業的新機會。他表示，台灣擁有全球領先的晶圓製造與半導體供應鏈優勢，未來若能強化記憶體與邏輯IC整合設計能力，有機會在AI時代取得更重要角色。

談到鈺創自身營運，他指出，公司過去幾年即使獲利不佳，仍持續投入AI與記憶體相關技術，目前訂單能見度已看到今年底，明年上半年營運也相當明朗，對後市維持樂觀看法。

此外，鈺創也積極布局邊緣AI與隱私運算。盧超群透露，公司正開發結合記憶體與邏輯運算的小型化AI裝置，希望未來打造類似USB大小的個人AI設備，強調本地端運算與資料隱私保護，即使資料遭外部取得，也難以直接解讀內容。

盧超群最後形容，現階段記憶體市場如同漢朝「文景之治」，AI正推動整體半導體產業進入新一輪盛世，「接下來誰會成為漢武帝，就看各家如何把握這波AI浪潮。」