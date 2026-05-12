南韓官員喊「AI紅利分全民現金」　三星、SK海力士股價嚇殺又急拉

▲韓股狂歡行情一度遭到官員發言引爆亂流。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓AI熱潮燒出「全民分紅」話題！南韓總統府政策室長金容範拋出「AI公民股息」構想，主張政府可運用AI產業帶來的超額稅收，發放類似股息的現金給全民，讓社會共享AI榮景。不過這番話也瞬間嚇壞市場，投資人憂心政府可能對三星電子、SK海力士等晶片巨頭開徵新稅，導致韓股一度重挫。

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▲韓國官員臉書發文要課AI紅利分享全民。（圖／翻攝金容範臉書）

《彭博社》報導，金容範在臉書發文後，南韓股市周二劇烈震盪，韓國綜合股價指數（Kospi）盤中一度暴跌5.1%。三星電子與SK海力士股價也同步下殺，所幸金容範隨後澄清，所謂「AI紅利」並非要對企業利潤課徵新的暴利稅，而是希望利用AI景氣帶來的「超額稅收」作為財源，相關個股跌幅才逐步收斂。

AI浪潮席捲全球，記憶體晶片需求爆發，也讓南韓兩大半導體龍頭成為最大受惠者之一。三星電子與SK海力士搭上AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）等商機，獲利前景備受期待，但也引發社會討論：AI時代創造的龐大利潤，是否只會集中在企業、工程師與資本持有人手中。

金容範指出，「AI時代的超額利潤，本質上具有集中性。」他認為，記憶體公司、核心工程師與資產持有人，很可能在AI基建熱潮中獲得巨大好處；相較之下，多數中產階級只能間接受惠，因此政府有必要思考，如何讓AI成長成果更公平地回到全民身上。

Fibonacci全球資產管理執行長鄭寅允分析，金容範的說法顯示，南韓政府正逐漸把AI視為「國家基礎建設」，而不只是一般科技趨勢。他認為，這對南韓AI供應鏈長期仍偏正面，尤其是半導體、電力設備與主權AI平台相關企業。

不過，「分AI紅利」在南韓企業內部也早已成為敏感議題。三星電子與工會周二進入政府調停薪資談判最後一天，雙方力拚避免罷工。三星是全球最大記憶體晶片製造商，一旦談判破裂，恐對公司營運與供應鏈穩定造成衝擊。

上月，數萬名員工聚集在三星主要晶片基地外抗議，要求公司把AI帶來的獲利分給員工。三星工會主張，公司應將晶片部門營業利益的15%分配給員工作為獎金，讓員工也能共享AI紅利。

工會更揚言，若談判無法取得結果，將自5月21日起展開為期18天罷工。員工也拿SK海力士作為比較，指出SK海力士去年已同意將年度營業利益的10%撥入績效獎金池，認為三星員工理應獲得更高回報。

這場由「AI紅利全民分現金」引爆的市場震盪，也凸顯AI時代的新難題：當科技巨頭與少數高技能人才快速累積財富，政府、企業與員工之間，該如何分配AI帶來的龐大利益，正成為南韓下一個棘手課題。