祥碩首季EPS達24.85元　第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

▲祥碩總經理林哲偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠祥碩科技（5269）今日舉行法說會並公佈2026年第一季合併營收為新台幣34.98億元，較去年同期增加39%；稅後淨利為新台幣18.5億元，較去年同期增加52%；毛利率50.8%；每股盈餘新台幣24.85元。董事會決議發放每股現金股利新台幣45元。

祥碩表示，在ASIC／代工服務方面，現有AM5平台持續穩健供貨，下一世代平台合作案已於今年初定案，並已交付明年新平台樣本予客戶。第二家ASIC客戶合作案按計畫推進，產品應用涵蓋NB、DT及IPC市場，預計於2026年下半年開始貢獻營收。

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祥碩也指出，自有品牌業務持續布局Edge AI與Physical AI應用市場，相關新專案涵蓋 Edge Server、AIOT、機器人、Surveillance 領域，其對 PCIe Switch Gen 3/4 及 USB 3/4 的需求同步增長，帶動新客戶數成長。PCIe Switch 訂單亦預期穩健成長至 2027 年之後，且隨 AI 應用落地與深化，技術迭代將開啟成長循環。

在技術研發方面，祥碩採用台積電12奈米FinFET製程的PCIe Gen 5與USB4 V2產品，預計於2026年下半年完成Tape-out；下一世代PCIe Gen 6與Gen 7產品規劃採用6/7奈米製程，預計於2027至2029年間完備。竹北新研發辦公室已於2026年3月正式啟用，以支應AI相關新專案研發需求。

車用領域方面， Techpoint於後裝市場地位穩固，整體營運持穩，並切入印度重要車廠供應鏈(前裝市場)，應用於多款車型。同時，祥碩透過投資芯鼎，結合Techpoint傳輸技術，針對機器人與Edge AI領域提供整合解決方案。

展望未來，祥碩指出，受記憶體價格持續偏高及CPU供應短缺影響，終端市場拉貨力道轉趨保守，祥碩持續透過產品組合優化因應市場變化。