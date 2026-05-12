中信00406A納掩護性買權策略　5／26開募

▲中信00406A於5月26日開募。（圖／中信投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

近年市場波動加劇，升降息循環反覆，投資人想靠「股債配」打造兼顧風險與收益的投資組合，為回應投資人「追求收益、兼顧成長」的需求，中國信託投信推出「中信台灣收益成長主動式ETF基金」（00406A）將於5月26日至28日展開募集，00406A以主動操作結合掩護性買權（Covered Call） 策略，透過收取選擇權權利金，力拚把市場波動轉化為收益機會，為投資人開闢一條有別於傳統股債配置的收益新道路。

近年市場波動加劇，升降息循環反覆，投資人想靠「股債配」打造兼顧風險與收益的投資組合，卻常遇到兩個現實考驗，一是利率變動牽動資產價格，讓長天期債券、全球高股息等部位容易出現明顯波動；二是台股配息高度集中在6月至9月，導致其他月份出現「現金流空窗期」，即使抱著高股息ETF也可能會感受淡旺季落差。

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00406A經理人張書廷指出，台灣上市櫃公司配息高度集中於每年6月至9月，容易讓投資人在其他月份出現現金流空窗期，即使目前市面上亦有月配與季配息機制的高股息ETF，仍會受到除息淡旺季影響，而使每次配息金額出現波動。00406A在持有台股股票部位的同時，搭配賣出指數買權以收取權利金；相較股息旺季集中特性，權利金的分布相對均衡，有機會彌補除息淡季的資金缺口。

張書廷表示，00406A的掩護性買權策略可望帶來三大優勢。第一是將權利金收入做為收益來源之一，可望降低現金流集中於特定月份的問題；第二是下檔緩衝有撐，當市場修正時，已收取的權利金有助減輕股票部位的潛在資本利損壓力；第三，當市場波動度提高時，選擇權的權利金有機會同步提升，這也讓震盪行情有機會成為可運用的收益來源。

同時，為在「收權利金」與「保留上漲空間」之間取得平衡，00406A採彈性操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，名目本金範圍0%至25%，透過動態調控，在追求權利金收益與參與股市上漲之間拿捏更合適的比例。

張書廷強調，00406A並非被動跟隨指數，而是以主動成長策略出擊，透過嚴選「三好」標的，力求掌握台股成長趨勢。其選股邏輯為「好產業」，意即以外銷訂單等前瞻訊號作為觀察指標，鎖定具長線動能的關鍵產業；其次為「好公司」，聚焦股利連續成長企業，這類公司往往具備較佳的獲利能力與治理品質；最後是「好股價」，透過結合資本報酬率（ROIC）、股東權益報酬率（ROE）等獲利指標，搭配近6個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢股，期能進一步掌握超額報酬的機會。

