基隆港推動環境教育　10場系列課程攜在地夥伴深化海洋永續意識

▲防鳥撞窗貼張貼於東岸旅客中心倉間人行道側3號柱、4號柱之間之玻璃。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司秉持環境永續理念，積極策劃系列環境教育活動，預計在115年度舉辦至少10場次系列課程，首場「海科館志工團參訪」已於1月23日圓滿落幕，獲得參與者高度肯定。接續將於5至6月間，攜手基隆市野鳥學會與臺灣海洋大學之專業資源，展開5場次深度環教活動，期待獲得更多的參與者與經驗分享，持續深化海洋永續意識。

在教案創新與跨域合作方面，基隆港務分公司持續導入多元資源，打造出具有在地特色的環境教育內容。例如，為結合鳥類保育議題，透過與第一商業銀行合作設置防鳥撞窗貼示範區，提升民眾對鳥類保護議題之認識；同時與基隆市野鳥學會及屏東科技大學長期進行基隆港黑鳶生態監測與推廣教育合作，累積豐富在地觀察成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在此合作基礎上，基隆港務分公司進一步開發全新的「通關及飛羽的對話」環境教育教案，除了結合鳥類生態保育議題與港口通關及設施導覽，透過寓教於樂方式，引導參與者從不同視角認識港區生態與人類活動的互動關係。

另為持續優化教案深度與廣度，該分公司特邀請基隆市環保局進行輔導與修正教案內容，並報請環境部同意，作為環境教育設施場所核定之新課程，提升整體教學品質與推廣效益。

分公司強調，未來將持續發揮基隆港環境教育園區的場域價值，透過整合產官學資源，並深耕在地夥伴合作關係，優化各項推動成果。公司也將持續發揮港口作為海洋環境教育重要據點，攜手社會大眾共同守護海洋與生態資源。