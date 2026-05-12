「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高　2上市櫃公司趁勢賣股

▲英特爾 intel 。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著AI主流題材轉向AI代理（AI agents)，CPU的需求大爆發，英特爾（Intel）和超微（AMD）接棒成為市場新寵，股價飆升同步寫下歷史新高，上市櫃公司趁勢賣股，其中龍巖（5530）已處分Intel，獲利超過新台幣2億元，至於英業達（2356）今（12日）董事會通過要處分AMD約7.8萬股。

英特爾因CPU迎來超級周期，股價漲勢驚人，英特爾在美股11日以上漲4.52美元或3.62%、129.44美元作收，其中盤中最高衝到132.75美元，統計今年以來英特爾已漲了250%。

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龍巖昨日公布在上周五（8日）處分英特爾8萬7500股，每股處分價格118.89美元，因此獲利台幣2.05億元，不過龍巖強調，實現利益由股東權益項下

其他權益直接轉為保留盈餘，不影響本期損益。

另AMD在美股11 日以上漲3.6美元或0.79%、458.79美元，盤中一度衝高至469.215美元，收盤與盤中都創下新高，今年以來也大漲53%。

英業達今日公告董事會要處分AMD約7萬8573股，公司公告主要是為了健全財務結構，而獲利將待處分後另行公告；市場推測AMD在去年（2025年）收購美國伺服器製造團隊ZT Systems中，英業達因此取得AMD股票88.4萬股，估計此次處分持股應該是去年所取得股份，成本低，料英業達因此可享有售股獲利大豐收。