00929今年大噴42％！股魚：前五大成分股坐擁半導體護城河

▲五大千億級高股息ETF今年績效表現。（圖／股魚臉書）

財經中心／綜合報導

台股頻創新高，帶動高股息ETF表現走揚，其中復華台灣科技優息(00929) 尤為亮眼，今年以來含息漲幅已突破40%，近一個月也上漲逾25%。投資達人股魚指出，00929不只是高股息ETF，更匯聚台灣最具競爭力的科技產業，透過大幅布局半導體族群，在AI浪潮帶動下，讓投資人有機會同時掌握穩定現金流與資本利得，展現「防禦性進攻」的投資優勢。

股魚表示，真正決定ETF能否長期勝出的關鍵，不只是進場時機，更在於持股本身是否具備競爭力與護城河；尤其高股息ETF選股策略不同，績效表現也可能出現明顯差距。

從證交所公布的ETF定期定額排行榜來看，共有五檔千億級高股息ETF進榜，其中，在這波台股上攻行情中，00929表現格外突出。股魚指出，00929屬於科技型高股息ETF，近一個月含息報酬率達28.2%，今年以來更上漲42%，都是同類型中的佼佼者。

股魚分析，00929最大特色不僅在於高股息，更在於聚焦台灣最具競爭力的科技產業。目前其半導體產業整體占比達45.9%，幾乎占投資組合半壁江山，其中上市半導體占27.75%、上櫃半導體占18.18%，可說是高度參與半導體族群行情。

他進一步指出，在AI浪潮推升下，半導體已成為全球戰略物資。00929前五大成分股包括聯電、聯發科、華碩、漢唐與力成等，不僅具備穩定配息能力，也擁有市場定價權與產業護城河，有助提升獲利穩定度，並進一步支撐ETF配息表現。

除了股價表現亮麗，00929配息亦呈現逐步走升，股魚指出，00929配息金額從去年1月每單位0.05元，一路提高至2026年初的0.11元，近期更來到0.13元，股利配發持續上揚，顯示配息底氣十足。同時，填息表現也相當亮眼，00929自2025年以來，21次配息皆順利完成填息。

股魚認為，若投資人擔心高股息ETF只會「領了股息、賠了價差」，00929這類以強勢科技股為核心、具備高半導體護城河的ETF，正提供另一種選擇，讓投資人在台股創高行情中，既能掌握現金流，也有機會參與成長行情。

