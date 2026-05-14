高股息ETF也狂飆！00929一個多月漲32％　股添樂揭強彈關鍵

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台股近一個月強勢大漲，高股息ETF也跟著急速轉強，部分績效甚至不輸主動式台股ETF，其中又以復華台灣科技優息（00929）表現最受矚目。投資達人股添樂指出，00929自4月以來短短一個多月大漲32%，遠高於過去兩年僅約2%的含息績效，這波行情可說是「2個月贏2年」。

股添樂分析，00929去年底完成指數升級與成分股調整後，投資體質已和過去不同，今年也因此成為高股息ETF中表現最亮眼的一檔，甚至漲得不像傳統高股息ETF。觀察主要成分股近期表現，第一大成分股聯電近月漲幅達57%，第二大成分股聯發科更大漲133%，其餘包括頎邦、台表科、環球晶、家登、欣詮等個股，近月漲幅也多落在50%至70%之間，成為00929績效的重要推手。

他指出，過去兩年00929表現相對沉寂，不少投資人一路抱到今年，卻在股價剛有起色時選擇提前出場，結果反而錯過最強勁的一段漲勢。股添樂認為，目前這波趨勢仍未結束，後續價差空間依然值得期待，「如果有價差，配息自然也不會太差」，預期今年00929可望成為配息與價差兼具的豐收年，建議還沒賣掉的投資人「一定要抱牢」。

00929今年表現也引發不少股民共鳴，有投資人表示，原本一度想賣出，但觀察到這次走勢與過去不同，因此選擇續抱，如今回頭看相當慶幸；也有人直言，自己已持有兩年多，原本只是期待每月配息能補足退休現金流，沒想到這波漲勢「噴到嚇死人」。另有投資人認為，00929今年表現不只躍居高股息ETF之冠，甚至領先不少主動式台股ETF，加上每月填息、配息的穩健表現，對存股族仍具吸引力。