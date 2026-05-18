00929人氣為何強強滾？股海老牛揭連18月填息、今年報酬率逾41％奪冠

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台股今年強勢攻高，高股息ETF績效表現也相當吸睛。根據投資達人股海老牛最新整理的高股息ETF績效排行榜顯示，前十名今年以來報酬率皆突破25％，其中，復華台灣科技優息（00929）以超過41％報酬率居冠，成為本波高股息ETF競賽中最受矚目的強勢標的。

股海老牛觀察，今年台股大盤屢創新高，高股息ETF也搭上行情順風車。從績效排行來看，前十名今年以來報酬率皆突破25％，代表高股息族群動能強勁。就像搭上一艘順風大船，手上只要有前十名中的任一檔，今年基本上都能笑著數錢、安心抱緊。

其中，績效前三名清一色為科技題材ETF，復華台灣科技優息（00929）以41.9％報酬率居冠，表現明顯領先；群益科技高息成長(00946) 與兆豐電子高息等權(00943)也分別繳出37.7％及33.1％報酬率。股海老牛認為，00929能夠大放異彩，關鍵在於兼具科技股成長與高股息兩大優勢，一方面掌握科技股上漲動能、爭取價差，另一方面透過高息篩選機制兼顧配息需求，讓這套雙引擎策略在多頭行情中火力全開。

進一步檢視00929成分股表現，股海老牛指出，聯電、聯發科及環球晶是推升績效的重要功臣。其中，聯電受惠漲價題材，聯發科在ASIC客製化晶片領域強勢猛攻，環球晶則受惠產業進入結構性復甦階段。00929納入這些會賺錢又大方配息的科技績優生，也讓績效表現更具爆發力。

至於兩大高股息ETF國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056），漲勢不如科技型高股息ETF凌厲，股海老牛認為，主要原因在於持股配置較分散、防禦性較高，因此未完全吃到科技股上漲紅利，但也具備較佳風險分散效果。00878今年以來報酬率仍有30.8％，0056也達27.6％，整體表現依舊穩健。

股海老牛建議，投資人若希望在高股息配置中兼顧成長動能，可適度提高00929比重，作為進可攻、退可守的布局選項。00929本月預計配發0.13元，最後買進日為5月19日、除息日為5月20日，依目前估算，年化配息率約6.7％。雖然殖利率不如0056或00878亮眼，但00929已連續18個月填息，在配息、填息與價差三重效果帶動下，仍維持高人氣。