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台灣永續揭露邁入「求好時代」　PwC：43%上市櫃公司已導入第三方確信

▲PwC: 2025年間共有1,887家上市櫃公司發布2024年度永續報告書，顯示永續資訊揭露已趨於全面化。（圖／PwC）

▲2025年間共有1,887家上市櫃公司發布永續報告書。（圖／PwC永續資訊確信市場觀察報告

記者陳弘修／台北報導

由資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan） 與國立成功大學FinTech商創研究中心共同發布的《2025永續資訊確信市場觀察報告》指出，2025年已成為台灣永續資訊揭露的重要分水嶺。隨著全體上市櫃公司首度全面完成永續資訊揭露，台灣資本市場的永續治理，也正式從過去「求有」階段，邁向更重視資訊品質與可信度的「求好」時代。

根據報告內容，2025年間共有1,887家上市櫃公司發布2024年度永續報告書，顯示永續資訊揭露已趨於全面化。不過，在資訊品質與第三方驗證機制方面，市場仍存在明顯落差。統計顯示，僅有806家、約43%的上市櫃公司，其永續報告書經第三方確信或查證，相較2023年度的56%反而下降，主因在於部分首次申報的小型上市櫃公司，現階段仍以符合法規要求為主要目標，尚未導入第三方驗證制度。

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若進一步觀察驗證市場結構，報告發現，目前僅418家上市櫃公司由會計師事務所依「確信準則公報3000號」執行確信作業。市場上主要存在兩種驗證模式，包括由會計師依確信準則進行的「確信」，以及由驗證組織依AA1000AS標準執行的「查證」。然而，由於兩者在驗證深度、範圍與方法論上差異甚大，也使投資人與資訊使用者在判讀永續資訊時，可能面臨一定程度風險。

報告也指出，現行企業選定的確信標的，與投資人期待之間仍存在落差。統計顯示，2024年度永續報告書平均確信標的數量為6.9項，雖較2023年度的5.6項略增，但相較整份報告所揭露的大量永續指標，仍僅占極少部分。其中，屬強制確信產業的上市櫃公司，多數確信項目落在7至10項；自願確信產業則集中於4至6項。研究認為，目前「僅部分資訊接受確信」的模式，仍難完全滿足投資人對永續資訊品質的期待。

另外，市場對會計師提供永續資訊確信的接受度正在提升，不僅首次導入永續報告書驗證的企業，更傾向直接選擇由會計師事務所執行確信；過去採用驗證組織查證的企業，也有越來越多轉向會計師確信服務，顯示資本市場逐漸重視永續資訊與財務治理之間的整合能力。

該報告同時也彙整近年重要學術研究指出，永續資訊確信具有類似「保險效果（insurance-like effect）」的功能，當企業面臨負面事件或危機時，可有效降低衝擊程度。研究也顯示，會計師除提供資訊驗證外，更能協助企業將ESG風險整合進內部控制與治理架構中，進一步提升企業在危機期間的組織穩定度與公眾信任。

資誠聯合會計師事務所永續發展服務會計師趙永潔表示，隨著法規制度與市場條件日益成熟，企業未來永續治理的重點，將不再只是單純揭露資訊，而是進一步延伸至內部控制、內部稽核、利害關係人議合等核心治理議題，而第三方驗證制度將成為串連上述治理機制的重要工具。

她指出，相較現行永續報告書，未來上市櫃公司分階段於股東會年報揭露的IFRS永續揭露準則（IFRS Sustainability Disclosure Standards），將更強調永續風險與機會對企業當前及未來價值的影響。對台灣企業而言，如何從「法規遵循」進一步走向「價值溝通」，並透過健全的內控制度與外部確信機制建立市場信任，將成為下一階段永續治理的重要課題。

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