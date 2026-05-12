昱台國際首季EPS0.17元　運價回落影響獲利、強化東南亞物流布局

▲昱台國際持續強化東南亞物流整合布局，圖為公司董事長劉枋。(圖／記者張佩芬攝)

記者張佩芬／台北報導

昱台國際(7716)今年首季合併營收達新台幣4.45億元，營業毛利9463萬元，營業利益765 萬元，稅後淨利393萬元，EPS0.17元。昱台國際表示，業績下滑，主因除去年同期基期偏高外，亦受到整體海運市場運價回落、全球運能供給增加及客戶出貨態度轉趨保守等因素影響。

公司指出，去年第一季因市場普遍預期美國可能推動新一輪關稅政策，部分製造業客戶提前安排出貨，使去年同期營收達5.19億元、稅後淨利達2088萬元、EPS達1.04元，形成較高比較基期。相較之下，今年第一季市場出貨節奏逐步回歸正常，整體貨量與運價均較去年同期下修。

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此外，今年第一季全球海運市場仍處於調整階段。受到船公司新船持續交付影響，市場整體運能供給維持高檔，運價較去年同期明顯回檔。另一方面，中東地緣政治情勢亦增加全球供應鏈與航線安排不確定性，使整體市場氛圍相對保守。

昱台國際表示，雖然整體市場環境仍具挑戰，但公司近年持續優化業務結構，深化報關、拖車、倉儲及跨境物流等延伸服務，以提升服務附加價值與客戶黏著度。

其中，越南地區營業獲利占比持續提升，峴港據點近年成功拓展指標型電子業客戶，帶動整合物流服務需求成長。隨著電子與資通訊產業供應鏈持續往東南亞移轉，公司亦積極向其他電子與高科技產業客戶爭取物流服務機會，持續提升高附加價值業務比重。

在營運布局方面，公司表示，馬來西亞子公司已完成設立並正式投入營運；印尼子公司亦將於今年啟動籌設作業，進一步完善東協市場布局與區域物流網絡。

展望後市，昱台國際表示，在全球政經環境與貿易政策仍具不確定性的情況下，加上「中國+1+1」策略推動下，供應鏈外移仍以東南亞及南亞國家為主要方向，對全年營運維持審慎樂觀看法。

未來除持續深化中南半島市場布局與經營深度外，公司亦將積極拓展多元業務版圖，提升整體服務能量與營運韌性，以掌握區域供應鏈重組所帶來的新商機。同時，公司將持續投入資訊系統升級、資安強化及數位化流程改善，並規劃導入AI與智慧化管理工具，強化訂艙、報價、文件處理及營運分析等作業效率，提升整體物流整合能力與管理透明度，以因應全球供應鏈與物流市場變化。