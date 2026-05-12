台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，會中決議核准配發 2026 年第一季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。另外，也通過核准資本支出及通過多項人事案。

以下為台積電今日董事會通過重要決議：

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一、 核准 2026 年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣 1 兆 1,341億，稅後純益約新台幣 5,724 億 8 千萬元，每股盈餘為新台幣 22.08 元。

二、 核准配發 2026 年第一季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年 9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 9 月 18 日起至 9 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 10 月 8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 9 月 16 日。

三、 為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 312 億 8,430 萬元，內容主要包括：1. 建置先進製程產能；2.廠房興建及廠務設施工程。

四、 核准於不超過美金 200 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。

五、 核准以下人事擢升案：

1. 擢升本公司企業規劃組織副總經理李俊賢先生為資深副總經理；

2. 擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜先生為副總經理；

3. 擢升本公司研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進博士為副總經理；

4. 擢升本公司營運組織智能製造中心資深處長呂金盛先生為副總經理。