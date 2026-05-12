快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所、櫃買中心今（12）日公告8檔新增處置股，自明（13）日起一路關到5月26日，其中虧損卻飆上漲停的網通股安瑞-KY（3664）因近6個交易日漲約6成遭處「60分鐘撮合」罰最重，散熱股王健策（3653）因屬第2次處置，列為20分鐘撮合。
5檔新增處置標的明細如下：
中釉（1809）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.27%；今日週轉率為20.50%
川湖（2059）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達30.68%；且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達1305元
聯鈞（3450）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.84%；6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105.5元；今日週轉率為13.30%
健策（3653）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價跌幅達27.88%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達860元
明輝-DR（911608）：5分鐘撮合
原因：公開資訊觀測站公告當日之前一個營業日台灣存託憑證兩地收盤價溢價174.76%
安瑞-KY（3664）：60分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達59.33%
華星光（4979）：20分鐘撮合
原因：當日本益比為121.36、股價淨值比為23.36且為其所屬產業類別股價淨值比之2.77倍、當日週轉率達13.44%
竑騰（7751）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達34.9%
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