陽明海運獲全台首張IGF章程進階訓練證書　深化綠色航運布局　

▲陽明海運15,500箱級新船在新加坡港順利完成首次液化天然氣(LNG)加注。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)積極因應國際環保法規挑戰，規劃船隊低碳轉型，逐步汰換老舊船舶，布建替代能源雙燃料新船以提供全球客戶更具競爭力之永續運輸服務。因應公司15,500箱(20呎櫃)級LNG雙燃料新船自2026年起投船營運，自2025年4月起即陸續派遣所屬船員赴國立台灣海洋大學接受「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」培訓，以強化船員新型燃料之訓練與技術。

日前陽明海運資深船長潘銘勇順利通過嚴格培訓與評量，為全台首位取得由交通部航港局依據《1978年海員培訓、發證和值班標準國際公約》(STCW公約)第V/3條規則核發之編號 0001「IGF章程進階訓練證書」，象徵陽明海運船員在新能源船舶操作安全上，邁出與國際最高標準接軌之第一步。

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配合能源轉型趨勢及2050淨零排放目標，陽明海運已完成LNG與甲醇雙燃料船舶布建規劃並將在2030年前陸續交付營運。為強化替代燃料船舶操作之安全性，陽明海運積極鼓勵船員參與相關訓練，目前已有247名船員完成雙燃料船舶船員所需之基礎培訓課程，其中更有86名甲級船員已通過進階訓練課程。

受訓船員須依序完成IGF Code章程之基礎及進階訓練課程，並於LNG船舶隨輪見習1個月，實際參與替代燃料加注作業，取得見習船舶之船長認證，方可取得進階訓練證書。透過嚴謹的培訓過程，高度強化受訓船員對船舶燃料特性、操作系統安全、風險辨識與控管及緊急事故應變之專業能力。

交通部航港局對於國籍船員培訓制度推動與專業指導，為航商綠色轉型提供重要支援。在航港局與國立台灣海洋大學合作，於2024年8月開始辦理IGF章程訓練課程後，陽明海運資深船長潘銘勇完成培訓所要求之訓練，成為台灣首位取得「IGF章程進階訓練證書」的船員。

此里程碑不僅完備船員於雙燃料船服務所需技能，更彰顯陽明海運長期深耕船員培育與新能源船舶安全管理之成果，為操作管理陽明海運陸續交付之15,500 TEU級LNG雙燃料船舶奠定堅實專業能力，更展現陽明海運對於船安、人安、貨安控管之嚴格承諾。

陽明海運表示未來仍將持續培養高階航海人才，攜手產官學界推動台灣航運邁向安全、專業與永續發展的嶄新里程。