改Logo聶永真全包了這麼巧？　經濟部：並非全部由同一廠商

▲葉元之質疑台電、中油及經濟部Logo標案均由聶永真得標。（圖／經濟部）



記者陳瑩欣、許力方／台北報導

台電更換Logo，引發外界關注國營事業與政府部門近年陸續更新的設計標案，其中知名設計師聶永真接連拿下台電、中油及經濟部相關設計案，遭到質疑。對此，經濟部今（12日）發布說明，強調相關採購均依法辦理，並非由單一廠商包辦。

聶永真連拿標案 藍委質疑「太巧」

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國民黨立委葉元之日前在政論節目中指出，經濟部先前更改Logo時，曾宣稱新識別要傳達「產業、經濟、經貿」等概念，但實際成果讓外界難以理解，「根本是為了發包而發包」。他質疑，台電Logo設計由聶永真操刀、設計費約96萬元，中油新Logo同樣由聶永真得標、費用約98萬元，加上經濟部本身也由聶永真參與設計，「怎麼那麼巧？」

經濟部：未達公告金額 依法限制性招標

對此，經濟部表示，因組織法於2023年6月三讀通過，部會改組後須重新檢討視覺識別系統，但同年9月就要掛牌運作，整體籌備期僅約3個月，因此作業時程相當緊湊。

經濟部指出，「經濟部形象識別系統改版設計採購案」因金額未達公告門檻150萬元，且符合《中央機關未達公告金額採購招標辦法》限制性招標條件，因此依法委由經濟部主管的「台灣設計研究院」協助執行規劃與設計。

經濟部表示，設研院為國內重要設計法人，具專業能力，據了解，設研院會先盤點至少3家具相關經驗的設計團隊，再擇定合作對象，其中經濟部與產發署由永真急制工作室承接，貿易署則由「選選研有限公司」負責，並非全部由同一廠商承作。

經濟部強調，各單位皆依權責辦理相關設計案，程序均依採購規定進行，外界質疑與事實並不相符。