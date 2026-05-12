生技新兵報到　瀚陽生技預計5月20日登興櫃

▲瀚陽生技經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

瀚陽生技（7920）預計於5月20日登錄興櫃市場，瀚陽生技以自主研發、獨步全球之通用型親水性連接子技術OmniLink及親水性酬載藥物改造技術Polarpeutic為核心，採技術授權模式深度對接國際生技製藥廠，致力於成為全球ADC（抗體藥物複合體，Antibody-Drug Conjugate）新藥開發領域不可或缺的關鍵技術夥伴。

ADC藥物近年來已成為全球腫瘤精準治療最受矚目的新興療法之一。ADC的設計原理是將具有高度腫瘤選擇性的單株抗體，透過連接子（Linker）與細胞毒殺藥或免疫刺激劑等酬載藥物（Payload）相連，使藥物精準遞送至腫瘤細胞，以達到提高療效、降低毒性的理想目標。

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然而，ADC藥物概念雖早在四十年前便已提出，全球近千個臨床試驗中迄今僅有十餘個產品成功上市，臨床失敗率這樣高的根源在於連接子疏水性、酬載藥物設計與抗藥性等多重技術瓶頸所造成。突破這些技術困局，正是瀚陽生技的核心能力與使命。

瀚陽生技自主研發之兩大技術平台，從連接子結構設計與酬載藥物改造兩個維度同步切入，系統性解決傳統ADC的根本性瓶頸限制，為合作藥廠提供可模組化導入的技術解決方案。

瀚陽生技開發之OmniLink連接子，在分子結構中導入高親水性寡糖架構，顯著提升ADC整體溶解度與血中循環穩定性。此外，有別於現有連接子技術僅能適配特定酬載藥物的局限，OmniLink開創通用型設計，可廣泛相容多種主流細胞毒殺藥與免疫刺激劑等酬載藥物，大幅降低合作藥廠跨入ADC領域的技術門檻，並提升授權應用的靈活性與商業價值。

Polarpeutic建立了一套系統性的酬載藥物親水化改造方法，可針對多種主流細胞毒殺藥與免疫刺激劑等酬載藥物進行結構優化，在保留其藥理活性的前提下，大幅提升酬載分子的水溶性，從根本上改善ADC的物化性質，成為高效、低毒的優質新藥。

瀚陽技術平台均已完成完整的體外（in vitro）功能性驗證，並取得動物腫瘤模型（in vivo）實驗數據支持，確認搭載OmniLink與Polarpeutic之ADC分子在腫瘤抑制效果與安全性指標上均具備優越性，為後續授權洽談提供堅實的科學基礎。

瀚陽生技高度重視智慧財產權的全球布局，已就OmniLink連接子結構、Polarpeutic酬載藥物改造及ADC製備等核心技術，在台灣、美國、歐盟、日本及中國等主要醫藥市場提交專利申請，形成多層次的專利保護網絡。完整的專利佈局不僅是技術授權商業模式的價值根基，亦為合作藥廠提供在各主要市場使用本平台技術的法律保障。

瀚陽生技以技術平台授權（Technology Licensing）為核心商業模式，目標客群為具備抗體資產但缺乏最先進的次世代連接子與酬載技術的國內外生技製藥公司。公司不僅推進藥物至臨床開發，更是作為技術賦能者，協助合作夥伴提升其ADC產品的競爭力，並依循業界標準之授權收益結構分享商業成果。

目前，瀚陽生技已與多家國內外生技製藥公司就技術平台應用展開實質性洽談，公司將持續推進授權合作進程，預期於近期取得具體授權成果。