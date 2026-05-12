快訊／鴻海深夜發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

▲鴻海證實北美部分廠區遭網路攻擊，廠區恢復正常運作。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

鴻海（2317）驚傳北美廠區遭網路攻擊。鴻海位於美國威斯康辛州的廠區，疑遭駭客入侵並涉及勒索事件，傳出部分產線一度停擺。對此，鴻海12日晚間於公開資訊觀測站發布重大訊息證實，「集團北美部分廠區遭網路攻擊」，不過強調已立即啟動資安應變機制，目前受影響廠區之生產營運均維持正常。

根據鴻海公告內容指出，「鴻海集團位於北美的部分廠區遭受網路攻擊」，公司第一時間即由資安團隊啟動緊急應變程序，同步採取多項營運備援措施，以確保生產及交貨維持正常運作。鴻海也表示，目前受影響廠區的生產營運正持續恢復中。

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外界關注此次事件是否與勒索軟體有關。民視引述外媒及暗網資訊報導，勒索軟體組織「Nitrogen Ransomware」聲稱已取得鴻海約8TB資料，內容超過1100萬份內部檔案，並在暗網公開相關訊息。報導指出，外流資料疑似不只一般商業文件，還包含高敏感度技術資訊。

報導提到，駭客宣稱掌握的內容涉及多家國際科技大廠，包括蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）以及戴爾（Dell）等企業資料，引發外界對供應鏈資安的高度關注。

鴻海近年持續擴大美國威斯康辛州布局。鴻海2017年赴威州投資，原先規劃興建10.5代線8K LCD面板廠，2021年，威斯康辛州政府與鴻海重新簽訂合作協議，讓投資項目與獎勵範圍更加彈性，也成為鴻海後續強化高階伺服器產能的重要據點。

鴻海去年曾表示，近年在威州累積投入已超過20億美元，涵蓋資本支出、人事薪資與稅務等項目，並創造約1500個就業機會，近年則將重心放在AI伺服器與資料中心基礎設施領域。

此外，鴻海去年11月也宣布，威斯康辛州未來4年的營運獎勵計畫，已獲當地經濟發展公司（WEDC）核准，將進一步擴充AI基礎建設相關布局。