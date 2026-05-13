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記憶體晶片短缺影響出貨　驊陞Q1每股盈餘0.13元

▲▼驊陞董事長陳宏欽。（圖／記者高兆麟攝）

▲驊陞董事長陳宏欽。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

驊陞科技（6272）公布2026年第一季財務報告。受全球記憶體成本高漲與晶片供應短缺影響，終端客戶延後拉貨，加上中國大陸汽車市場競爭加劇並進入去庫存階段，短期壓抑整體產業動能，使本季營收及獲利較去年同期下滑。然而，隨著記憶體供應緊張情況逐步緩解，客戶拉貨動能回升，中國大陸車市亦於第二季初現回溫，加上新事業布局開始挹注營收，公司營運自4月起已逐步回穩，對後續成長動能持審慎樂觀看法。

驊陞第一季營收年減25%至7.04億元，主因記憶體成本上升及晶片供應短缺，影響出貨進度，毛利率21%，較去年同期27%下滑，反映產能利用率未完全發揮及產品組合變動帶來之壓力，歸屬母公司稅後淨利1040萬元，每股稅後盈餘0.13元。

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驊陞科技表示，2026年第一季全球記憶體價格高漲及晶片供應持續吃緊，為影響營運表現之主要因素。終端客戶延後拉貨，加上中國大陸車市競爭加劇（內捲）與去庫存影響，使部分訂單遞延至後續季度認列，導致第一季營運低於原先預期。
惟自2026年4月起，晶片供應緊張情況已逐步緩解，大陸車市亦出現回溫跡象，市場供需逐漸回復平衡，帶動終端拉貨動能回升與汽車生產稼動率提升，整體出貨動能逐步恢復。

在營運調整期間，驊陞科技持續推動策略轉型，積極拓展新事業版圖。高速傳輸、先進熱傳及工業控制等新事業單位已於2026年起陸續取得訂單，並開始貢獻實質營收。新事業的發展不僅拓展產品結構，也強化整體競爭力，有助降低單一產品線受景氣波動影響之風險。隨著業務規模逐步擴大，未來可望持續挹注營收與獲利表現。

公司進一步指出，隨著記憶體短缺情況趨緩、中國大陸汽車市場出現回溫跡象及新事業訂單挹注，2026年4月單月營收3.16億較上個月單月營收2.21億元明顯大幅成長，已回升至正常出貨水準，顯示營運已逐步脫離第一季低點。

展望後市，隨著訂單能見度提高、客戶需求回溫，以及產品出貨恢復正常，公司預期自第二季起營收將逐月提升，整體獲利能力亦有機會逐步改善。

面對產業市場波動，驊陞科技將持續強化與上游供應商之合作關係，提升採購彈性與供應穩定性，以降低外部不確定因素影響。同時，公司將持續深化核心技術發展，包括高速傳輸與散熱解決方案，並積極拓展工控等具長期成長潛力之市場。
管理階層表示，新事業目前已進入成長初期階段，隨著營收規模擴大及產品結構優化，未來將有助於提升整體毛利率與獲利品質。

整體而言，2026年第一季營運雖受外部供應環境影響而承壓，但隨著市場供需回穩與公司策略布局逐步展現成果，營運動能已自第二季開始回升。驊陞科技將持續精進經營效率，並掌握市場機會，致力為股東及投資人創造長期穩健價值。

關鍵字： 驊陞

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