ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「靜謐奢華」郵輪新紀元　港務公司經郵輪論壇成功吸引全球奢華品牌

▲港務公司與交通部觀光署攜手設立台灣展攤，台灣港務公司周永暉董事長(左四)、駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長(右四)、交通部觀光署國際組蘇祐萱秘書(右三)、交通部觀光署駐紐約辦事處莊靜真主任(右二)等為展館剪綵。（圖／港務公司提供）

▲港務公司與交通部觀光署攜手設立台灣展攤，台灣港務公司周永暉董事長(左四)、駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長(右四)、交通部觀光署國際組蘇祐萱秘書(右三)、交通部觀光署駐紐約辦事處莊靜真主任(右二)等為展館剪綵。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／專題報導

全球郵輪產業年度盛會「美國全球郵輪論壇(Seatrade Cruise Global)」於今年4月13日至16日於美國邁阿密舉行，台灣港務公司再度與交通部觀光署合作設立台灣展攤，向業界展示台灣港群建設成果與觀光優勢，推動更多航商認識與布局台灣。港務公司董事長周永暉主動率隊拜訪12家指標性郵輪公司做一對一深度洽談，成功吸引全球奢華品牌進駐台灣。

郵輪市場迎來微笑翻轉，2025年多項數據創下新高

隨著全球郵輪市場穩步復甦，台灣郵輪產業表現亮眼。2025年台灣港群郵輪達567艘次、115.67萬人次，創下歷史新高，其中外國籍旅客達47萬人次，占整體旅客41%，同樣刷新紀錄。此外，結合空運與郵輪的新興Fly-Cruise旅遊模式持續擴展，共達6萬人次，占整體外國籍旅客16%，同為歷史新高。顯示2025年度台灣作為亞洲郵輪航線重要樞紐的地位持續提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

精準對接全球決策者，邁阿密現場展開一對一深度對話

2025年的傑出成果不僅是一份傲人的成績單，更確立台灣在亞洲郵輪版圖中不可或缺的地位。憑藉此亮眼實績，周永暉董事長率隊於展會期間展現強大的招商動能，主動拜訪意鉑郵輪(Explora Journeys)、麗思卡爾頓(Ritz-Carlton Yacht Collection)以及皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)等12家指標性國際郵輪公司高層，展開一對一深度洽談，積極拓展台灣郵輪市場版圖。

▲台灣港務公司與皇家加勒比集團一對一約訪，了解業者需求。（圖／港務公司提供）

▲台灣港務公司與皇家加勒比集團一對一約訪，了解業者需求。（圖／港務公司提供）

港務公司不僅針對掛靠規劃及港埠建設與業者交換意見，更積極行銷具備優良雙母港條件的基隆港與高雄港，並同步推廣具備深度開發潛力的澎湖港，協助業者進一步認識台灣港群的多樣化掛靠選擇。

為提升航商來台意願，港務公司展示台灣港群的營運優勢與建設進展。在「軟實力」方面，強調透過港埠費用減免及通關流程優化，有效降低營運成本；在「硬體設施」方面，則展示基隆、高雄兩港岸電設施的建置進程，以及旅運中心設施的升級成果。透過軟硬體並進的具體作為，港務公司向全球航商展現台灣「一程多靠」的發展潛力，以及持續提升接待量能的誠意與決心。

疫後郵輪市場轉型，高價奢華與探險型郵輪比例增加

疫情後全球郵輪市場邁入結構性轉型，營運模式已從過往高度仰賴母港的操作，轉化為更具市場活力的母港與掛靠港併行模式。隨著高端客群對「深度旅遊」的需求提升，市場重心也由大眾平價型郵輪主導，逐漸轉向奢華與探險型比重攀升的精緻化趨勢，展現產品多樣化發展的產業新局。

目前台灣港群掛靠港比例已顯著成長至4成，進而帶動具備高隱私與精緻特色的奢華及小型精品郵輪迅速崛起。以2025年基隆港為例，平價型郵輪占比由疫情前的90.6%下滑至78.08%、高價型及奢華型郵輪分別由2.7%及5.7%上升至7.76%及12.79%，探險型郵輪則由1%小幅成長至1.37%，顯示基隆港郵輪品牌及類型愈趨多元化。

瞄準高淨值族群需求，台灣展現精緻旅遊發展潛力

針對此趨勢，港務公司指出：「隨著全球百萬富翁(HNWI)在過去十年間大幅成長，傳統的知名旅遊地已趨於飽和，全球超高淨值族群(UHNWI)正積極尋找未被過度開發、具備深度文化的旅遊秘境。台灣擁有優質的安全環境、豐富的餐飲美食及多元的自然資源，正符合當前『Quite Luxury(靜謐奢華)』的旅遊期待。隨著高端客群對精緻及深度體驗的需求日益增加，台灣各港口具備發展奢華航線的優質條件，將成為航商布局亞洲郵輪市場不容忽視的核心選擇。」

主動出擊獲關注，國際奢華品牌麗思卡爾頓遊艇與意鉑郵輪相繼布局

▲麗思卡爾頓遊艇延伸航線布局高雄港。（圖／港務公司提供）

▲麗思卡爾頓遊艇延伸航線布局高雄港。（圖／港務公司提供）

在周董事長的積極洽談與精準招商下，本次展會招商已取得多項實質進展。以頂級飯店品牌麗思卡爾頓酒店跨界投資的「麗思卡爾頓遊艇系列(Ritz-Carlton Yacht Collection)」為例，其對於今年成功靠泊基隆港的作業效率及接待品質表示高度滿意。基於這份信任基礎，該品牌正積極規劃未來將航線延伸布局至高雄港，期盼讓高端旅客在享受現代化旅運設施之餘，亦能深度領略南台灣獨有的暖陽氣候與人文風情，體驗與北台灣截然不同的港灣魅力。

▲港務公司成功爭取意鉑郵輪2028年納入台灣航線。（圖／港務公司提供）
▲港務公司成功爭取意鉑郵輪2028年納入台灣航線。（圖／港務公司提供）

此外，MSC地中海郵輪集團旗下的頂級品牌「意鉑郵輪(Explora Journeys)」也對台灣展現高度重視，預計於2028年正式開啟台灣航線。

國際奢華品牌相繼選擇於台灣港群布局，不僅反映出國際航商對台灣處理頂級客群量能的肯定，更看重台灣具備發展高品質岸上觀光行程的實力。這些指標性的合作，將進一步奠定台灣在國際精緻郵輪航路中的精品地位。

▲麗思卡爾頓郵輪《盧米娜拉》停靠基隆港；郵輪資訊網：https://cruise.twport.com.tw/(圖／港務公司提供）

▲麗思卡爾頓郵輪《盧米娜拉》停靠基隆港；郵輪資訊網：https://cruise.twport.com.tw/(圖／港務公司提供）

港務公司近年積極推動港務數位化與設施優化，強化各大商港的接待量能，以適應小型奢華郵輪高度的靈活性。藉由此次郵輪論壇主動積極招商，將台灣「短距離通達山海」的地理韌性，結合高品質的安全環境與觀光體驗介紹給航商。未來，港務公司將持續提升軟硬體設施，確保每位旅客踏上台灣土地的每一刻，都能感受到「靜謐奢華」的氛圍，進一步鞏固臺灣在全球高端郵輪地圖上的重要地位。

關鍵字： 靜謐奢華郵輪新紀元港務公司郵輪論壇全球奢華品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【牠是喪彪欸】自家橘貓被野貓欺負！　奴才急壞催戰竟被牠回國罵

推薦閱讀

外資調節434億連4賣　大砍00403A逾77萬張

外資調節434億連4賣　大砍00403A逾77萬張

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.8%，較市場預期來得高，通膨壓力升高，昨（12）日美股收跌，今（13）日台股震盪拉回收黑，外資續砍434.29億元，連四賣，而甫掛牌主動式台股ETF-統一台股升級50（00403A）遭外資套牢調節77.8萬張，合計兩天下來，賣超張數達110萬張之多。

2026-05-13 17:28
快訊／記憶體群聯前4月暴賺逾10個股本　今年來漲逾8成

快訊／記憶體群聯前4月暴賺逾10個股本　今年來漲逾8成

記憶體大廠群聯（8299）今（13）日因股價波動達資訊揭露規範，提前公告4月自結獲利，單月稅後純益76.4億元，每股稅後純益（EPS）高達34.56元，累計前4月稅後純益突破103.36元，大賺逾10個股本。

2026-05-13 14:57
快訊／00403A僅2天爆807萬張大量　成台股ETF人氣王

快訊／00403A僅2天爆807萬張大量　成台股ETF人氣王

今（13）日台股呈現漲多拉回，統一台股升級50（00403A）溢價收斂，下跌0.62元或跌幅5.74%，以10.18元作收，成交量388萬多張，合計兩天下來，成交量達807萬，居上市成交量最大個股，而溢價幅度收斂到0.49%。

2026-05-13 13:51
聯發科處置中痛失權后寶座！　台達電撿到槍重新上位

聯發科處置中痛失權后寶座！　台達電撿到槍重新上位

台股今（13）日在電子股走勢分歧下盤中高低震盪781.39點，終場以下跌523.82點、41374.5點作收，權值股聯發科（2454）打入處置後走疲，市值退至5.61兆元，遭台達電（2308）以市值5.62兆元再次超車上位，奪回權值股后寶座。

2026-05-13 13:54
記憶體股尾盤突襲！2檔漲停　華邦電收紅、南亞科拉到平盤

記憶體股尾盤突襲！2檔漲停　華邦電收紅、南亞科拉到平盤

台股今日（ 13日）拉回，一度大跌逾800點，記憶體旺宏（2337）、品安（8088）2檔獨強，在臨收盤前半小時拉至漲停，並以漲停價作收，惟「記憶體三雄」中南亞科（2408）、華邦電（2344）沒入列MSCI（明晟）一度引爆賣盤，尾盤見買單敲進，華邦電、南亞科收紅或平盤。

2026-05-13 13:53
4千金摜跌停　雍智、健策20分鐘處置難抽離

4千金摜跌停　雍智、健策20分鐘處置難抽離

4檔千金級飆股今（13）日摜跌停，其中測試介面題材雍智（6683）、散熱股健策（3653）陷入20分鐘處置交易投資人更難抽離，2檔皆出現逾600張委賣排隊難消。

2026-05-13 10:52
群創飆百萬張大量刷15年新高　2檔面板股同慶亮燈漲停

群創飆百萬張大量刷15年新高　2檔面板股同慶亮燈漲停

群創（3481）第一季轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.2元，加上FOPLP（扇出型面板級封裝）有突破性發展，以及下半有售廠利益挹注，今（13）日股價一度震盪走低，很快急拉而上來到37元，創下2011年2月以來近十五年新高，甫脫離10元票面彩晶（6116）落後補漲，一度亮燈漲停，電子紙元太（8069）連續三天高掛漲停。

2026-05-13 10:52
快訊／00403A溢價修正跌近半根　23分鐘爆百萬張大量奪成交王

快訊／00403A溢價修正跌近半根　23分鐘爆百萬張大量奪成交王

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）昨（12）掛牌，人氣爆棚，爆出逾418萬張驚人天量，以10.8元作收，溢價率5.57%，而今（13）日股價伴隨大盤回跌，跌幅落在4.5%左右，溢價收斂到2%，最小來到1.84%，開盤23分鐘爆逾百萬張大量，居上市第一名個股。

2026-05-13 09:27
00981A一度折價　喊「賣1張換3張00403A」害規模小縮水

00981A一度折價　喊「賣1張換3張00403A」害規模小縮水

台股主動式ETF低價王道情緒感染，統一投信發行的主動統一升級50（00403A）掛牌首日規模衝破千億元，卻讓同家公司推出的主動統一台股增長（00981A）規模縮水。有投資人喊出「賣1張00981A換3張00403A」，00981A近期承受較大賣壓，基金規模在過去1個交易日縮水21.47億元至2729.36億元，今日開盤更一度出現折價，隨後有投資人搶撿甜甜價，20分鐘後再轉趨溢價。

2026-05-13 09:51
記憶體供貨面臨挑戰！三星與工會談判不順　下周陷罷工危機

記憶體供貨面臨挑戰！三星與工會談判不順　下周陷罷工危機

南韓科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）周三表示，對與工會的薪資協商破局感到遺憾，並坦言此事恐進一步加劇員工、股東及社會大眾的不安情緒。

2026-05-13 10:00

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股尾盤突襲！2檔漲停　華邦電收紅、南亞科拉到平盤

00403A開盤跌！不敗教主示警「仍是溢價」

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

3檔「抓去關」新名單！鴻勁6天狂漲1735元　明起處置到5／27

00403A被搶爆！他狂賣998張「怕你們追太高」

00981A一度折價　喊「賣1張換3張00403A」害規模小縮水

群創飆百萬張大量刷15年新高　2檔面板股同慶亮燈漲停

快訊／00403A溢價修正跌近半根　23分鐘爆百萬張大量奪成交王

4千金摜跌停　雍智、健策20分鐘處置難抽離

信財經網美「688元買一堆台積電」！結果昏倒

快訊／00403A僅2天爆807萬張大量　成台股ETF人氣王

夫妻合併報稅多繳1倍！她嘆：根本懲罰已婚

輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股一次看

快訊／記憶體群聯前4月暴賺逾10個股本　今年來漲逾8成

聯發科處置中痛失權后寶座！　台達電撿到槍重新上位

台積電股東破251萬人！財經作家：擁1張就贏8成股民

鄭麗君夫婿沈學榮成旺宏最大股東　持股市值破78億元、超越吳敏求

外資調節434億連4賣　大砍00403A逾77萬張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366