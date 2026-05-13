「靜謐奢華」郵輪新紀元　港務公司經郵輪論壇成功吸引全球奢華品牌

▲港務公司與交通部觀光署攜手設立台灣展攤，台灣港務公司周永暉董事長(左四)、駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長(右四)、交通部觀光署國際組蘇祐萱秘書(右三)、交通部觀光署駐紐約辦事處莊靜真主任(右二)等為展館剪綵。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／專題報導

全球郵輪產業年度盛會「美國全球郵輪論壇(Seatrade Cruise Global)」於今年4月13日至16日於美國邁阿密舉行，台灣港務公司再度與交通部觀光署合作設立台灣展攤，向業界展示台灣港群建設成果與觀光優勢，推動更多航商認識與布局台灣。港務公司董事長周永暉主動率隊拜訪12家指標性郵輪公司做一對一深度洽談，成功吸引全球奢華品牌進駐台灣。



郵輪市場迎來微笑翻轉，2025年多項數據創下新高

隨著全球郵輪市場穩步復甦，台灣郵輪產業表現亮眼。2025年台灣港群郵輪達567艘次、115.67萬人次，創下歷史新高，其中外國籍旅客達47萬人次，占整體旅客41%，同樣刷新紀錄。此外，結合空運與郵輪的新興Fly-Cruise旅遊模式持續擴展，共達6萬人次，占整體外國籍旅客16%，同為歷史新高。顯示2025年度台灣作為亞洲郵輪航線重要樞紐的地位持續提升。

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精準對接全球決策者，邁阿密現場展開一對一深度對話

2025年的傑出成果不僅是一份傲人的成績單，更確立台灣在亞洲郵輪版圖中不可或缺的地位。憑藉此亮眼實績，周永暉董事長率隊於展會期間展現強大的招商動能，主動拜訪意鉑郵輪(Explora Journeys)、麗思卡爾頓(Ritz-Carlton Yacht Collection)以及皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)等12家指標性國際郵輪公司高層，展開一對一深度洽談，積極拓展台灣郵輪市場版圖。

▲台灣港務公司與皇家加勒比集團一對一約訪，了解業者需求。（圖／港務公司提供）

港務公司不僅針對掛靠規劃及港埠建設與業者交換意見，更積極行銷具備優良雙母港條件的基隆港與高雄港，並同步推廣具備深度開發潛力的澎湖港，協助業者進一步認識台灣港群的多樣化掛靠選擇。

為提升航商來台意願，港務公司展示台灣港群的營運優勢與建設進展。在「軟實力」方面，強調透過港埠費用減免及通關流程優化，有效降低營運成本；在「硬體設施」方面，則展示基隆、高雄兩港岸電設施的建置進程，以及旅運中心設施的升級成果。透過軟硬體並進的具體作為，港務公司向全球航商展現台灣「一程多靠」的發展潛力，以及持續提升接待量能的誠意與決心。



疫後郵輪市場轉型，高價奢華與探險型郵輪比例增加

疫情後全球郵輪市場邁入結構性轉型，營運模式已從過往高度仰賴母港的操作，轉化為更具市場活力的母港與掛靠港併行模式。隨著高端客群對「深度旅遊」的需求提升，市場重心也由大眾平價型郵輪主導，逐漸轉向奢華與探險型比重攀升的精緻化趨勢，展現產品多樣化發展的產業新局。

目前台灣港群掛靠港比例已顯著成長至4成，進而帶動具備高隱私與精緻特色的奢華及小型精品郵輪迅速崛起。以2025年基隆港為例，平價型郵輪占比由疫情前的90.6%下滑至78.08%、高價型及奢華型郵輪分別由2.7%及5.7%上升至7.76%及12.79%，探險型郵輪則由1%小幅成長至1.37%，顯示基隆港郵輪品牌及類型愈趨多元化。

瞄準高淨值族群需求，台灣展現精緻旅遊發展潛力

針對此趨勢，港務公司指出：「隨著全球百萬富翁(HNWI)在過去十年間大幅成長，傳統的知名旅遊地已趨於飽和，全球超高淨值族群(UHNWI)正積極尋找未被過度開發、具備深度文化的旅遊秘境。台灣擁有優質的安全環境、豐富的餐飲美食及多元的自然資源，正符合當前『Quite Luxury(靜謐奢華)』的旅遊期待。隨著高端客群對精緻及深度體驗的需求日益增加，台灣各港口具備發展奢華航線的優質條件，將成為航商布局亞洲郵輪市場不容忽視的核心選擇。」

主動出擊獲關注，國際奢華品牌麗思卡爾頓遊艇與意鉑郵輪相繼布局

▲麗思卡爾頓遊艇延伸航線布局高雄港。（圖／港務公司提供）

在周董事長的積極洽談與精準招商下，本次展會招商已取得多項實質進展。以頂級飯店品牌麗思卡爾頓酒店跨界投資的「麗思卡爾頓遊艇系列(Ritz-Carlton Yacht Collection)」為例，其對於今年成功靠泊基隆港的作業效率及接待品質表示高度滿意。基於這份信任基礎，該品牌正積極規劃未來將航線延伸布局至高雄港，期盼讓高端旅客在享受現代化旅運設施之餘，亦能深度領略南台灣獨有的暖陽氣候與人文風情，體驗與北台灣截然不同的港灣魅力。



▲港務公司成功爭取意鉑郵輪2028年納入台灣航線。（圖／港務公司提供）

此外，MSC地中海郵輪集團旗下的頂級品牌「意鉑郵輪(Explora Journeys)」也對台灣展現高度重視，預計於2028年正式開啟台灣航線。

國際奢華品牌相繼選擇於台灣港群布局，不僅反映出國際航商對台灣處理頂級客群量能的肯定，更看重台灣具備發展高品質岸上觀光行程的實力。這些指標性的合作，將進一步奠定台灣在國際精緻郵輪航路中的精品地位。

▲麗思卡爾頓郵輪《盧米娜拉》停靠基隆港；郵輪資訊網：https://cruise.twport.com.tw/(圖／港務公司提供）

港務公司近年積極推動港務數位化與設施優化，強化各大商港的接待量能，以適應小型奢華郵輪高度的靈活性。藉由此次郵輪論壇主動積極招商，將台灣「短距離通達山海」的地理韌性，結合高品質的安全環境與觀光體驗介紹給航商。未來，港務公司將持續提升軟硬體設施，確保每位旅客踏上台灣土地的每一刻，都能感受到「靜謐奢華」的氛圍，進一步鞏固臺灣在全球高端郵輪地圖上的重要地位。