「00403A」單日418萬張嚇到造市商　專家示警：不一定是好事

▲00403A單日成交張數瘋狂飆出418萬張的歷史新天量，直接刷新ETF上市紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

主動式ETF新兵「00403A」主動統一升級50於12日正式掛牌，開盤後股價表現勢如破竹，一度暴衝達7%，終場以10.80元收紅，漲幅達5.88%。驚人的是，單日成交張數瘋狂飆出418萬張的歷史新天量，直接刷新ETF上市紀錄。對此富邦投信董事長黃昭棠提醒，這現象對投資人來說不一定是好事。

市場瘋搶造市商措手不及

針對掛牌首日爆量演出，富邦投信董事長黃昭棠直言，這種大量交易與嚴重溢價的情況，連造市商都「沒想到量會變這麼大」，熱度完全超乎預期。他指出，造市商進場提供流動性需動用實際資金且有額度限制，當成交量瞬間放大，造市商難以完全跟上，導致股價脫離淨值產生高度溢價。

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▲統一台股升級50主動式ETF基金00403A。（圖／記者巫彩蓮攝）

黃昭棠提醒，產品規模快速膨脹對投資人未必是好事。若投資人在溢價高達4%至5%時盲目進場，一旦後續溢價回歸收斂，即便大盤或基金淨值上漲，投資人仍可能因股價補跌而感受不到獲利落差。他強調，規模過大會增加管理難度，投資大眾應回歸產品本質，審慎評估長期績效，而非盲目追逐市場熱度。

主動選股鎖定AI供應鏈

由「統一投信」推出的00403A，主打「升級版市值投資」概念。該基金以台股市值前50大企業為核心，並將選股觸角延伸至市值第51至200大的潛力股。透過主動式管理機制，經理人能靈活剔除基本面弱勢的個股，並加碼具備高成長前景的公司，企圖優化傳統市值型ETF的投資效率。

00403A經理人張哲瑋分析，隨著大型雲端服務供應商持續加碼資本支出，AI硬體供應鏈成長前景依舊正向。未來布局將聚焦AI應用帶動的水冷散熱、高速傳輸相關的銅箔基板（CCL）與PCB材料升級需求。除權值股外，亦將關注光通訊、低軌衛星及高殖利率族群，力求在波段操作中取得優於大盤的競爭力。