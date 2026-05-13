80年「台灣大地主」翻身！　支援台積電賺新高

▲台糖在全台有不少土地，但7大事業部中，油品、休憩、商銷等表現都不錯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年剛滿80歲的台灣糖業股份有限公司，身為經濟部轄下四大國營事業的台灣大地主，過去長期被認為是「賣地求生」，但本刊專訪董事長吳明昌，他直接說，台糖不當「了尾仔囝」（敗家子），現在要善用管理，把累積80年的技術重新擦亮，其實有很多寶藏可以挖。

台糖在1946年5月1日成立，原本總部在台北，但各事業部多位於南部，為活化資產與調配資源，在2005年底搬到台南的老研究所，吳明昌則是2024年底開始，來台糖當董事長。

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「50、60年代，台灣外銷超過6、7成是靠台糖，這樣講起來，那時的我們就像是現在的台積電！」吳明昌笑著說，而在國際糖價下跌，土地、人工與各種成本已無法應付，台糖被迫轉型，「現在台糖的角色就是支援台積電蓋新廠，因為台糖的土地最完整。」

然而台糖目前的7大事業體，過去長期被認為是賣地才能賺錢，以去年稅後淨利74.6 億元，創下歷史新高成績，外界質疑又是賣祖產。對此，吳明昌搖搖頭說，「賣地賺錢，是『了尾仔囝』！現在我們原則不賣地，只要超過100萬的土地交易都要進董事會，基本上都是用租的，才能永續經營。」

▲台糖有10項生技產品、取得12項健康食品字號。

因為台糖的跨界領域很多，碰到吳明昌不懂的，他會帶著業界或學界的朋友一起來聽報告、給意見，也想串聯四大國營事業一起搞團購，「員工很多、東西很好，好東西要跟好朋友分享」，他說，「有時問題不是公司好不好，可能只是以前沒注意到。」

已在台糖工作30年的員工跟本刊透露，「董事長說話很客氣，但他的朋友都很『直接』，沒有在客套的、都直接說要改哪裡。」他笑說「台糖以前是農業背景，步調比較慢，現在公司的節奏明顯變快很多。」

提到節奏，吳明昌也舉例，像是他們在高雄駁二附近有間便利商店，當地常常辦活動、人潮多，但店員居然乖乖待在店裡，他也直接要求，把需要的商品搬出去攬客，喊起來！

吳明昌「看不順眼的」還有包裝，他堅持叫同事翻找出台糖過去的老包裝設計給記者看，「這瓶水的標籤20幾年沒換過，很俗！」吳明昌一來就叫他們換個時尚的新圖案，過去台糖花很多力氣做技術、卻沒有專門設計包裝的部門，「成本沒增加多少，就是標籤改一下，銷量就增加了，人要衣裝、佛要金裝嘛！」



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